Weltmusik und Country-Rock in der Rätsche in Geislingen

(sz) Das Programm Rätsche Geislingen vom 17. bis 19. November sieht so aus: Los geht’s mit einem Konzert am Freitag, 17. November, um 20 Uhr. Zu Gast ist Dikanda aus Polen.

Dikanda ist eine der angesehensten Weltmusikbands aus Stettin. Ihre Musik entstammt der Musiktradition Polens sowie der Roma und Sinti. Sie ist jedoch auch inspiriert von Klängen aus dem Balkan, Israel, Kurdistan, Weißrussland und Indien. Die Band wurde 1997 gegründet und hat bis jetzt sieben Platten auf den Markt gebracht ‐ einschließlich einer Live-DVD, aufgenommen im Witkacy-Theater in Zakopane. Sie haben hunderte von Konzerten gespielt, hauptsächlich in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie in Russland, Indien und in den USA. Für ihre einzigartige Musik hat Dikanda zahlreiche Preise bekommen, zum Beispiel 'CD des Jahres des Magazins Folker im Jahre 2005 für ihr Album Usztijo.

Die Band schafft eine außergewöhnliche Atmosphäre auf ihren Konzerten. Es ist eine emotionale Reise durch ethnische Sounds, ein lebhaftes Treffen voller Energie, Charisma und echten Gefühlen. Das Wichtigste für die Mitglieder der Band ist der musikalische Ausdruck, der eine Beziehung zwischen ihnen und dem Publikum schafft. Und wie sie das erreichen, haben sie bei ihrem ersten Konzert in der Rätsche vor einigen Jahren wunderbar gezeigt. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der VHS Geislingen statt. Der Eintritt kostet 25, 22 und 13 Euro.

Ein weiteres Konzert mit der Band „Crock-it!“ steht am Samstag, 18. November, um 20 Uhr auf dem Programm. Los geht’s ebenfalls um 20 Uhr. Die Band gilt als eine der besten Live Acts, wenn es in Süddeutschland um Country-Rock geht.

Im vergangenen Jahr haben die fünf Musiker auf der Hauptbühne von Europas größtem Country-Festival, dem Western Experience Festival in Holland, ein Konzert gespielt. Beim Winterbacher Zeltspektakel sind sie im Vorprogramm von Rag'n'Bone Man aufgetreten. 2021 haben Crock-it! ihr aktuelles Studioalbum „Miles’n’Miles“ mit Eigeninterpretationen von Songs aus der amerikanischen Country-Rock-Szene veröffentlicht. Der Eintritt kostet 16, 13 und acht Euro.

Ein „KlangFrühStück“ gibt’s einen Tag später am Sonntag, 19. November, um 10 Uhr mit der Gruppe Uhujatz. Zum vielfältigen Frühstücksbuffet,zum größten Teil aus kontrolliert biologischem Anbau aus unserer Region, präsentiert sich dieses Mal das Quartett Uhujatz.

Drei musikalisch leidenschaftliche Wiederholungstäter und eine -täterin aus dem Geislinger Raum, die sich zum Teil auch in anderen Musikerkonstellationen ausleben, treffen sich, um aus purer Freude Jazz-Klassiker, Bossa Nova und Crossover-Songs zu spielen.

Theo Wagner (bekannt durch „Swing“ und „Cool Jazz Band“) an Saxophon und Klarinette; Hartmut Schmitt-Wolf („Frei-Wolf“, Elser Projekt u.a.) an der Gitarre mit dem vollen Jazz-Harmonie-Spektrum; Horst Menzel (seit seiner Jugend in unterschiedlichen Formationen, Big Band und Salonorchester) am Schlagzeug und Moni Sautter, die Sängerin mit der jazzig, groovigen Stimme.

Die Rätsche bittet um Vorbestellung und Tischreservierung bis spätestens drei Tage vor der Veranstaltung. Dies ist auch über die Homepage möglich. Im Vorverkauf zum Normalpreis erworbene Karten für Kinder werden am Veranstaltungstag entsprechend erstattet, heißt es in der Pressemitteilung. Das Frühstück kostet 20 Euro. Kinder bis bis einschließlich zwölf Jahre gilt ein Betrag entsprechend eines Zehntels ihrer Schuhgröße.