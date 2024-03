Vordach an Halle gerammt

Etwa 10.000 Euro Sachschaden ließ kaut Polizei ein Unbekannter am Montag oder Dienstag in Geislingen a.d. Steige zurück. Am Montag gegen 6 Uhr war das Vordach an der Halle in der Eberhardstraße noch ganz. Am Dienstag zur Mittagszeit stellte ein Zeuge dann fest, dass ein Unbekannter das Dach beschädigt hatte. Die Beamten vom Polizeirevier Geislingen, Telefon 07331/93270, nahmen die Ermittlungen auf. Deren Erkenntnisse zufolge muss es sich bei dem unbekannten Fahrzeug möglicherweise um einen Lkw handeln. Der blieb wohl an dem Vordach hängen und beschädigte dies dadurch erheblich. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Der Schaden an dem Dach beträgt ersten Ermittlungen zufolge rund 10.000 Euro.