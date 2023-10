Volles Programm in der Geislinger Rätsche

Von Samstag, 4., bis Montag, 6. November, kommt garantiert keine Langeweile auf in Geislingen. Denn in der Rätsche ist an drei aufeinander folgenden Tagen viel geboten. Los geht es am Samstag, 4. NOvember, um 20 Uhr mit einem Konzert von Olimpia Casa. „Olimpia Casa ist mein Name und Geburtstage feiern ist nicht so mein Ding“, beschreibt sich die Künstlerin selbst. Doch zum 30jährigen Bühnenjubiläum wird sie alle Vorsätze brechen, und mit vielen Musikern, mit denen sie in diesen drei Jahrzehnten die Bühne teilen durfte auf der Bühne feiern. Es wird eine kleine Zeitreise mit Halt an den wichtigsten Stationen. Eintritt: 18 Euro.

Am Sonntag, 5. November, ist ab 15 Uhr das Figurentheater Fex zu Gast in der Rätsche. Auf dem Programm steht das Stück „Nulli und Priesemut ‐ Rolli Tom“. Und darum geht’s: Da wo Hase und Frosch sich Gute Nacht sagen, leben Nulli und Priesemut. Als plötzlich ein Hase auf Rädern zu Besuch kommt, geht`s rund. Nulli und Priesemut sind mit einer völlig neuen Situation konfrontiert, denn ihr Besucher sitzt zwar im Rollstuhl, ist aber nicht krank, er kann nur nicht laufen ‐ kein Grund, nicht eine Menge Spaß zu haben. Ein Familien-Theaterstück über Streit, Versöhnung und Anderssein für Kinder ab vier Jahren. Eintritt: sieben Euro.

Der 3D-Dokumentarfilm „Anselm ‐ Das Rauschen der Zeit“ ist dann am Montag, 6. November, um 20 Uhr im Gloria Kino Center zu sehen. In Anselm zeichnet Wim Wenders das Porträt eines der innovativsten und bedeutendsten bildenden Künstler unserer Zeit: Anselm Kiefer. Gedreht in 3D und in einer Auflösung von 6K erlaubt der Film seinem Publikum eine filmische Reise durch das Werk eines Künstlers, dessen Kunst die menschliche Existenz und die zyklische Natur der Geschichte erforscht, inspiriert von Literatur und Poesie, Geschichte, Philosophie, Wissenschaft, Mythologie und Religion. Es gelten die im Gloria Kino Center Geislingen üblichen Preise.