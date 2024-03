Vereine in Geislingen präsentieren sich

Die Stadt Geislingen und der Verein Geislinger Sterne organisieren am 7. April den ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr. Der Handel hat am Nachmittag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Darüberhinasu erhalten die Vereine, Verbände, Interessengemeinschaften und Initiativen der Stadt die Möglichkeit, sich den Bürgern zu präsentieren, Aktivitäten und Ziele näher zu bringen und neue Mitglieder zu gewinnen, heißt es in der Pressemeldung aus der Stadtverwaltung.

Ziel ist die Gemeinschaft zu stärken, die Stadt attraktiver zu gestalten und das Stadtleben zu bereichern. Der Verkaufsoffene Sonntag bietet laut Mitteilung den Besuchern eine großartige Gelegenheit zum Kennenlernen, Einkaufen und zudem eine Vielfalt an Angeboten für Frühjahr und Sommer.

Die Attraktionen verteilen sich dabei über Obere Stadt/Fußgängerzone, Altenstadt/Sternplatz, Nel-Mezzo/Albmarkt und dem City-Outlet Geislingen.

Ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt unter dem Motto „Gemeinsam vereint / Vereint sind wir stärker“ rundet das Angebot ab. So präsentieren sich über 20 Vereine, wie der Kreislandfrauenverband mit selbstgebackenem Brot und Dips in der Fußgängerzone, der AC Helfenstein mit einer Kartbahn auf dem Nel Mezzo Parkplatz, oder der Tennisverein mit einem Kleinfeld vor der Stadtkirche.

Alle teilnehmenden Händler, Vereine, Verkaufsstände und Gastronomen mit deren Standorten und Aktionen auf der Homepage der Geislinger Sterne eingesehen werden: www.geislinger-sterne.de

Gegen Hunger und Durst helfen die kulinarischen Leckereien der Vereine und Geislinger Gastronomie. Dazu gibt’s Live-Musik vom Italo-Schwaben Nukajo.

Für die kleinen Gäste wird ein kleines Hüpfburgenparadies am Sternplatz, dem Parkplatz der Sternapotheke in der Tälesbahnstraße eingerichtet.

Zudem bieten die Geislinger Sterne ein Gewinnspiel an, bei dem es zwei Jahreskarten für das neue Geislinger Freibad zu gewinnen gibt. Um die einzelnen Standorte in Altenstadt, am Sternplatz, Nel-Mezzo, City-Outlet Geislingen, Obere Stadt und Fußgängerzone bequem und ohne Parkplatzsuche barrierefrei zu erreichen, bietet der Geislinger Sterne Verein den Besuchern wieder einen kostenlosen Shuttlebus-Service.