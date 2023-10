Unfall auf regennasser Straße

Wie die Polizei mitteilt, hat ein ein 33-Jähriger am Mittwoch auf der Geislinger Steige die Kontrolle über seinen Sprinter verloren. In der Folge kippte das Fahrzeug um.

Gegen 23 Uhr fuhr der Mann auf der B10 in Richtung Amstetten. Er war auf Höhe Friedhof unterwegs, als der Unfall passierte. Da der 33-Jährige auf der nassen Straße wohl zu schnell unterwegs war, kam der 3,5 Tonner im Kurvenbereich ins Schleudern. Der Kleinlastwagen geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal in eine Böschung. Der Sprinter drehte sich und kippte auf die rechte Fahrzeugseite.

Anschließend kam das Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung auf den Rädern zum Stehen. Am Steuer des Sprinters saß ein 33-Jähriger. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Geislingen ermittelt nun die genaue Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Schaden an dem total beschädigten Sprinter auf rund 5000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Flur ist noch unklar. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Lkw.