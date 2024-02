Überraschung beim „Autoklau“

Mit eine kuriosen Fall von „versuchtem Autodiebstahl“ hat die Geislinger Polizei am Dienstag zu tun gehabt.

Ein Zeuge hatte gegen 17.45 Uhr die Polizei Geislingen auf zwei Männer im Alter von 38 und 53 Jahren aufmerksam gemacht. Denn die hatten sich wohl am helllichten Tag an einem geparkten Auto in der Steingrubestraße zu schaffen gemacht. Die Streife war schnell da und konnte die Männer bei der „Tatausführung“ überraschen, lautet der Polizeibericht.

Der Einsatz wendete sich dennoch zum Guten. Denn die Männer hatten ihr eigenes Auto aufgebrochen. Als Grund gaben sie gegenüber den Beamten an, dass sie den Schlüssel für das Auto verloren hätten. Dass es sich um das eigenes Fahrzeug handelte, konnte der Besitzer gegenüber den Beamten glaubhaft versichern. Ob und überhaupt wie der Besitzer ohne Schlüssel mit seinem Auto wegfahren konnte, ist der Polizei nicht bekannt.

Trotzdem loben die Beamten den aufmerksamen Zeugen und weisen in diesem Rahmen bundesweiten Initiative „Aktion-tu-was“ der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Mehr Informationen dazu gibt es unter im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.