Teerkolonne gerät mit Hausbesitzerin in Streit

Wie die Polizei mitteilt ist am Mittwoch in Geislingen an der Steige eine sogenannte Teerkolonne unterwegs gewesen. Bei Asphaltierungsarbeiten kam es mit einer Hausbesitzerin zum Streit.

Gegen 20 Uhr boten Unbekannte einer Hausbesitzerin in der Albstraße Asphaltierungsarbeiten in ihrem Hofraum an. Die Frau stimmte den kleineren Ausbesserungsarbeiten zu und die Arbeiter legten sofort los. Denn den Asphalt hatten sie dabei. Zu einem schriftlichen Vertragsabschluss kam es nicht.

Da die Frau mit den Arbeiten nicht zufrieden war, entwickelte sich ein Streit. Erst als die Frau mit der Polizei drohte und diese auch verständigte, stiegen die Männer in ihr Auto und fuhren in Richtung Schnittlingen davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug mit polnischer Zulassung und den Arbeitern verlief ohne Erfolg. Zum Glück hatte die Hausbesitzerin keine Zahlungen geleistet. Möglicherweise traten die Personen noch an anderen Orten im Raum Geislingen und Göppingen und der Region auf.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die augenscheinlich sehr günstig angebotenen Leistungen der Wanderarbeiter oft nicht fachgerecht und nicht mit der erhofften Qualität ausgeführt werden und Gewährleistungsansprüche im Nachgang in der Regel nicht eingefordert werden können. Nicht selten wird nach der Fertigstellung der Asphaltierungsarbeiten ein höherer Preis gefordert, als zunächst vereinbart worden war. Um sich vor späteren Schäden zu schützen rät die Polizei, derartige Angebote vorab genauestens zu prüfen und im Zweifelsfall nicht darauf einzugehen.