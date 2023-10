Skoda kracht auf Audi

Wie die Polizei mitteilt hat wohl die Unachtsamkeit ines Skoda-fahrers zu einem Unfall am Montag in Geislingen geführt.

Kurz nach 17.15 Uhr war ein 31-Jähriger mit einem Skoda in der Wiesensteiger Straße unterwegs. Eine 40-Jährige fuhr vor ihm in gleicher Richtung. Die Frau war mit einem Audi unterwegs und musste ihr Fahrzeug an der Einmündung zur Überkinger Straße verkehrsbedingt abbremsen.

Das bemerkte wohl der 31-Jährige zu spät und fuhr in das Heck des Audi. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 4500 Euro.