Zu jeweils vier Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe hat die 2. Große Strafkammer des Landgerichts Ulm zwei Männer verurteilt, die im Frühjahr dieses Jahres in einer illegalen Cannabis-Plantage in Geislingen als eine Art „Gärtner“ gearbeitet hatten. Das Gericht wertet ihre Tätigkeit als „Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“.

Und die Menge war groß. Die Polizei zählte insgesamt 1763 Hanfpflanzen, die beinahe erntereif waren. Laut Gutachten hätten die Pflanzen nach der Ernte mehr als 160 Kilogramm Marihuana erbracht und diese einen Menge einen Wirkstoffgehalt von mehr als 22 Kilogramm aufgewiesen. „Das entspricht mehr als dem 2900-fachen einer nichtgeringen Menge“, erklärt der Vorsitzende Richter und erklärte, dass die Kammer schon etliche Betäubungsmittelfälle mit Marihuana verhandelt habe, aber keinen, bei dem es um eine derart riesige Menge ging.

Hunderte Wärmelampen in ehemaliger Fabrik

Der Vorsitzende sagt weiter, dass offensichtlich sei, dass hinter der Geislinger Cannabisplantage wie auch hinter weiteren, im Bundesgebiet verteilten Plantagen, eine deutschlandweit tätige Bande stehe. Allerdings sei den beiden Angeklagten nicht nachzuweisen gewesen, dass sie auch Mitglieder der Bande waren. Man könne sie auch, so der Richter, als „selbstständige Subunternehmer“ betrachten. „Sie waren in dieser Struktur nur die Gärtner“, erklärt er. Auf Zetteln in albanischer Sprache verfasste Anweisungen zur Pflanzenpflege klebten an den Wänden der Halle. Die Männer hätten eine einfache Tätigkeit unter schwierigen Bedingungen ausgeführt.

Die Cannabisplantage befand sich im ehemaligen Odelo-Gebäude in Geislingen. Dort hatte die mutmaßlich mindestens zu Teilen aus Albanien stammende Bande erhebliche Umbauten vornehmen lassen. So wurden aus sogenannten OSB-Platten etliche Räume im Raum gebaut, welche nicht nur den „Gärtnern“ als Unterkunft dienten, sondern vor allem als Gewächshäuser für die Cannabispflanzen. Mehr als 400 spezielle Wärmelampen gaben den Pflanzen Licht. Der dafür benötigte Strom wurde teilweise am Zähler vorbei illegal aus dem Netz entnommen. Für die Lüftungsanlage wurde teilweise Decken durchbrochen.

Spuren führten nach Bitterfeld und Düsseldorf

Die beiden „Gärtner“ durften während der Zeit ihrer „Anstellung“ das Gebäude nicht verlassen, um keine Aufmerksamkeit auf die Plantage zu lenken. Lebensmittel und Hygieneartikel lieferte ein „Logistiker“ im Auftrag der Hinterleute in regelmäßigen Abständen. Nach diesem Muster und auch sehr ähnlichen „Bauplänen“, so sagten mehrere Polizisten im Zeugenstand aus, gab es auch an anderen Orten Indoorplantagen, beispielsweise in Bitterfeld. Und in Düsseldorf war eine Einrichtung aufgeflogen, die offenbar als Cannabis-Verteilungszentrum fungierte.

An diesen beiden Orten waren jeweils Spuren der Geislinger „Gärtner“ gefunden worden. Der eine hatte seinen Besuch in Bitterfeld bereits durch seinen Anwalt einräumen lassen.

Die Spuren des anderen waren offenbar durch eine vorangegangene Ernte in Geislingen nach Düsseldorf gelangt. Der Vorsitzende Richter beschreibt die Stellung der beiden Männer im Gefüge der bundesweit agierenden Bande so: „Sie beide waren sie entsprechenden Verantwortlichen in Geislingen.“ Der eine sei in Bitterfeld angelernt worden, der andere habe schon die vorangegangene Ernte in Geislingen mitgemacht.

„Gärtner“ am unteren Ende der Hierachie

Die genaue überregionale Struktur der Bande kann das Ulmer Landgericht nicht nachzeichnen. Sie bleibt nebulös auch nach zahlreichen Zeugenaussagen. Deutlich wird jedoch, dass die „Gärtner“ am unterem Ende der Hierarchie stehen. Auf der nächsten Stufe dürften dann die „Logistiker“ stehen, welche nicht nur für die „Gärtner“ einkaufen und sie bei Bedarf zu anderen Plantagen kutschieren. Sie bringen wohl auch die abgepackte „Ernte“ in das oder die Verteilzentren.

Gegen das Urteil können die beiden Männer binnen einer Woche noch das Rechtsmittel der Revision einlegen. Dann würde der Bundesgerichtshof das Urteil auf Rechtsfehler prüfen und gegebenenfalls an eine andere Kammer des Landgerichts Ulm zurückverweisen. Wird innerhalb der Frist kein Rechtsmittel eingelegt, wird das Urteil rechtskräftig.