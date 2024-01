Prämierung der schönsten Pferde und Gespanne

Der traditionelle Geislinger Pferdemarkt 2024 findet am Faschingsdienstag, 13. Februar, statt. Dies teilt die Verwaltung der Stadt Geislingen an der Steige mit.

Der Geislinger Pferdemarkt werde seit mehr als 300 Jahren veranstaltet und gehöre damit zu den ältesten Pferdemärkten in Baden-Württemberg, heißt es in der Ankündigung der Stadt weiter. Gehandelt wird heute zwar nicht mehr mit Pferden, dafür werden die schönsten Tiere und Gespanne prämiert.

Die Vorstellung der Pferde beginnt um 9 Uhr und startet mit Warmblütern, Kaltblütern sowie Ponys. Bewertet werden das Aussehen sowie Schritt und Trab. Im Anschluss, gegen 11 Uhr, geht es mit den Gespannen weiter. Hier zählen der Zustand von Geschirr und Wagen, das Zusammenpassen der Pferde sowie die Vorstellung des Gespanns.

Darüber hinaus gibt es vor Ort eine Ausstellung landwirtschaftlicher Maschinen sowie verschiedene Verkaufsstände. Und in fast allen Gaststätten in und um Geislingen wird am Faschingsdienstag das Traditionsgericht „Saure Kutteln“ serviert.

Der Pferdemarkt findet am 13. Februar von 9 bis circa 13 Uhr statt, der genaue Veranstaltungsort ist Mittlerer Boden und unter den Linden in Geislingen an der Steige. Parkplätze gibt es laut Pressemitteilung unter anderem am Berufsschulzentrum, am Fünf-Täler-Bad, an der Michelberghalle, an der Tälesbahnstraße und entlang der Oberböhriger Straße

Der Eintritt zum Pferdemarkt ist frei.