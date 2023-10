Polizei schnappt Müllsünderin

Am Dienstag oder Mittwoch entsorgte eine Frau ihren Unrat in Geislingen an der Steige.

Wie die Polizei mitteilt fand am Mittwoch gegen 10 Uhr ein Friedhofmitarbeiter rund 18 Säcke voll mit Hausmüll, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Der Zeuge stellte die Säcke bei der Grüngutsammelstelle des Friedhofes fest und meldete es der Polizei. In den Säcken befanden sich Hausmüll und Renovierungsabfälle. Auch Schriftstücke mit Namen und Anschriften befanden sich unter dem mehrere Kubikmeter großen Unrat. Der Hinweis führte die Geislinger Polizei auf die Spur einer 51-Jährigen Geislingerin. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen und auch für die Entsorgungskosten aufkommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Abfall mittlerweile ein allgegenwärtiges Problem ist. In Deutschland gibt es Gesetzte, die die Abfallentsorgung im Sinne aller Lebewesen regeln. Verstöße dagegen sind nicht nur umweltschädlich, sondern auch strafbar. Sie appelliert an die Bürger dabei mitzuhelfen die Welt so sauber wie möglich zu halten. Zum Wohle aller.