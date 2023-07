Polizei bilanziert Geislinger Hock

Mehrere Tausend Besucher haben das Fest in Geislingen besucht. Aus polizeilicher Sicht verlief der Hock weitgehend ruhig. Die Polizei registrierte vereinzelt alkoholbedingte Ordnungsstörungen und Streitereien. Diese konnten wohl durch Einschreiten der Polizeibeamten und Erteilen von Platzverweisen beendet werden. Dabei hätte sich auch die ab 2 Uhr geltende Sperrzeit bewährt.

Insgesamt acht Straftaten registrierte die Polizei nach eigenen Angaben über das gesamte Wochenende. Darunter befanden sich Diebstahlsdelikte, Beleidigungen als auch Körperverletzungen und Widerstände gegen Polizisten. In drei Fällen wurden Besucherinnen unsittlich berührt. In der Nähe des Festgeländes nahm die Polizei am Samstag gegen 23.30 Uhr den Geruch von Cannabis wahr und entdeckte sechs junge Männer. Bei der Kontrolle konnte bei einer Person etwa einige Gramm Haschisch und eine geringe Menge Kokain beschlagnahmt werden.

Nach Mitternacht kippte vereinzelt die Stimmung. Kurz nach 1 Uhr kam es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung mehreren Beteiligten in der Hauptstraße. Die Einsatzkräfte konnten diese frühzeitig unterbinden. Der Hauptaggressor, ein 39–Jähriger, wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Er versuchte sich, den polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen und muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Insgesamt drei Personen nahm die Polizei auf Grund ihres Verhaltens mit zur Dienststelle.