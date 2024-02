Moped-Fahrer verletzt sich bei Auffahrunfall

Ein Moped-Fahrer krachte am Montag in die Heckscheibe eines Fiats. Wie die Polizei mitteilt, war der 17-jährige Fahrer kurz vor 14 Uhr mit seinem Moped in der Werkstraße unterwegs. Vor ihm bremste ein 45-Jähriger mit seinem Fiat Punto, um nach rechts in die Burgstraße abzubiegen. Der Moped-Fahrer erkannte dies wohl zu spät und verlor die Kontrolle über sein Zweirad. Er geriet in Rückenlage, wodurch sich sein Vorderrad deutlich anhob. Dann krachte er mit dem Vorderrad in die Heckscheibe des Fiats. Der Jugendliche erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei Geislingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Dabei bittet sie auch um sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen unter Telefon 07331/93270. Der Schaden wird auf insgesamt 2.500 Euro geschätzt.