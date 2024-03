Mann verfolgt Fahrraddieb mit dem Auto

Ein Unbekannter versuchte am Sonntag in Geislingen, ein Fahrrad zu stehlen. Das Rad stand um 22.15 Uhr unverschlossen auf einem Grundstück in der Fabrikstraße. Der Eigentümer beobachtete über eine Kamera, wie ein Unbekannter sein Grundstück betrat und mit seinem Fahrrad davonradelte. Sofort nahm der 39-Jährige mit seinem Auto die Verfolgung auf. Das bemerkte der Täter. Deshalb stieg er vom Rad und flüchtete zu Fuß. Anschließend verständigte der 39-Jährige die Polizei. Eine Fahndung nach dem Unbekannten blieb nach Angaben der Polizei jedoch ohne Erfolg. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen.