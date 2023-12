Mann demoliert falsch geparkten Pkw

Am Fest der Liebe ist ein 46-Jähriger in Geislingen an der Steige eskaliert: Mit einem Hammer drosch der laut Polizei stark Betrunkene am Nachmittag des 24. Dezembers auf ein geparktes Auto ein.

Die Polizei meldet, dass am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr mehrere Anwohner einen stark aufgebrachten Mann meldeten, welcher in der Langen Gasse mit einem Hammer auf ein Fahrzeug einschlug. Die Polizei sei innerhalb kürzester Zeit vor Ort gewesen. Die Beamten konnten den offensichtlich stark Betrunkenen dazu bewegen, den Hammer wegzulegen und sich vom Fahrzeug zu entfernen.

Auf die Frage, die sich nicht nur den Polizisten aufgedrängt hatte, warum er das Fahrzeug demoliert habe, erklärte der Mann, dass dieses Fahrzeug zum wiederholten Mal falsch geparkt wurden sei. Die Polizei konstatiert: „Am falsch parkenden Fahrzeug entsteht ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Den betrunkenen 46-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Falschparker wurde durch die Polizei mündlich verwarnt.“