Jazz-Trio in der Rätsche Geislingen

In der Rätsche Geislingen erwartet die Zuhörer am Freitag, 19. Januar, um 20 Uhr mit dem „Reiner Oliva Trio“ Jazz aus dem Bauch heraus, der überrascht und neugierig auf mehr macht. Mit Spielfreude, Emotionen und viel Bauchgefühl geht der Swing direkt in die Beine, heißt es in der Ankündigung.

Die Songs erstrahlten in einer frischen und unvergleichlichen Präsenz, die die Musik zum Leben erweckt und das Publikum beflügelt. Reiner Oliva ist ein weit über den Landkreis bekannter Schlagzeugvirtuose. Am Kontrabass agiert Helmut Siegle, der in der Rätsche schon mit ARTango und anderen Formationen zu Gast war. Harald Schwer am Piano verschrieb sich nach klassischer Ausbildung sehr früh dem Jazz. Wegen seiner swingenden und einfühlsamen Spielweise war er häufig Begleiter von Jazzsolisten aus den USA und England bei deren Tourneen. Karten gibt es auf der Homepage der Rätsche zu 14 Euro. Die ermäßigten Preise liegen bei elf beziehungsweise sieben Euro.