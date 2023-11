Gestohlenes Motorrad ohne Kennzeichen aufgefunden

Ein Dieb hat am Friedhof in Geislingen ein gestohlenes Motorrad zurückgelassen. Das berichtet die Polizei.

Nachdem der Eigentümer den Diebstahl bemerkt hatte, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die Polizei suchte seither nach dem Motorrad. Am Mittwoch beobachtete ein 62-Jähriger, wie ein Unbekannter mit dem Motorrad ohne Kennzeichen in der Straße Rorgensteig unterwegs war. Kurz darauf stand das Fahrzeug am Friedhof.

Vom Dieb fehlte jede Spur. Der Zeuge verständigte die Polizei Geislingen, die das Motorrad zur Spurensicherung mitnahm. Sie ermittelt jetzt, um den Dieb zu finden, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.