Frau entdeckt bei Hunderrunde verdächtige Wurststücke

Eine Hundebesitzerin meldete mehrere Saitenwürste am Ortsrand von Geislingen-Aufhausen. Das berichtet die Polizei und warnt alle Hundebesitzer.

Die Frau war gegen 17 Uhr mit ihren beiden Hunden spazieren. In der Böhmerwaldstraße/Ringstraße im Bereich der Glascontainer schlug einer ihrer Hunde an. Das Tier konnte ein paar Saitenwürste im Gebüsch liegend erschnüffeln. Gefressen hatte der Hund die Würste nicht, so die Polizei.

Beim genaueren Hinsehen fielen der Zeugin Einstichstellen an einer Wurst auf. Da sie von einem möglichen Hundeköder ausging, der die Tiere womöglich verletzten sollte, meldete sie den Vorfall der Polizei. Die nahm die Ermittlungen auf. Bislang sind der Polizei in diesem Zusammenhang keine verletzten Tiere bekannt geworden.

Zeugen, die in den letzten Tagen etwas Verdächtiges im in der Böhmerwaldstraße und Ringstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Geislingen unter Telefon 07331/93270 zu melden.