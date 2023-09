Einbrecher machen schwere Beute

Unbekannte haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in zu einem Gebäude in Geislingen zutritt verschafft. Wie die Polizei mitteilt haben die unbekannten Einbrecher dort auch Beute gemacht.

Zwischen 23 und 9 Uhr gelangten Unbekannte auf das Gelände in der Tälesbahnstraße. Dort hebelten die unbekannten Täter die Tür an einem Gebäude auf und gelangte ins Innere. Dort fanden sie einen Tresor, den sie mitnahmen. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Geislinger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang mit anderen Einbrüchen in der Vergangenheit besteht.