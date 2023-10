Einbrecher knacken Schiebetüre

Wie die Polizei mitteilt, waren in der Nacht zum Donnerstag erneut Einbrecher in Geislingen unterwegs. Die Unbekannten schafften es mit einiger Anstrengung in ein Gebäude einzudringen.

Zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 5.30 Uhr hebelten Unbekannte eine Tür an einem Geschäft in der Hauptstraße auf. An mehreren Stellen hatten die Täter an der Schiebetür angesetzt. Sie zogen die Schiebetür gewaltsam auseinander und zwängten sich wohl durch die entstandene Öffnung.

Im Innern suchten sie nach Brauchbarem und entdeckten einen Tresor. Den nahmen sie samt Bargeld mit. Die Täter durchwühlten auch mehrere Spinde. Ob aus diesen etwas gestohlen wurde ist noch unklar. Anschließend verließen die Einbrecher wieder das Gebäude. Zurück ließen sie einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Geislingen unter der Telefonnummer 07331/93270 entgegen.