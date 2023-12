„Cannabis-Gärtner“ stehen vor Gericht

Zwei Männer sind vor dem Ulmer Landgericht angeklagt, weil sie als eine Art „Gärtner“ einer riesigen Cannabisplantage gearbeitet haben sollen. Diese Plantage, die in einen ehemaligen Industriekomplex in Geislingen eingebaut war, soll von einer albanischen Gruppierung betrieben worden sein, so der Staatsanwalt in seiner Anklage. Die Beweisaufnahme der zweiten großen Strafkammer des Landgerichtes Ulm zeigt auch, wie professionell die Bande beim Cannabisanbau vorgegangen ist. So gab es etwa eine strikte Arbeitsteilung.

Über ihre Anwälte lassen die Männer mitteilen, dass sie in der Tat als „Gärtner“ auf der Geislinger Plantage gearbeitet zu haben. Einer erzählt über seinen Anwalt, dass er zunächst in Nordrhein-Westfalen als Bauhelfer gearbeitet habe. Dort habe ihn ein Landsmann angesprochen, ob er nicht mehr Geld verdienen wolle, in dem er als Gärtner einer so genannten Indoorplantage fungiert. Weil er damit nichts habe anfangen können, habe man ihm die Möglichkeit gegeben, sich eine solche Plantage einmal selbst anzusehen. Möglicherweise handelte es sich dabei um eine Cannabisplantage bei Dessau, die im weiteren Prozessverlauf ebenfalls noch eine Rolle spielen wird. Auf jeden Fall habe man ihm dort gezeigt, was seine Arbeit wäre und worauf er zu achten habe. Als Lohn habe man ihm 1000 Euro pro Monat angeboten, das Geld sollte nach der erfolgreichen Ernte der Cannabispflanzen ausgezahlt werden. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen.

„Die Anlage war sehr gut durchdacht“

Ein Kriminaloberkommissar vom Polizeipräsidium Ulm, der den Vorgang bearbeitet, erklärt im Zeugenstand, wie die Bande nach den Ermittlung vorgegangen sein soll. Offenbar ist die Gruppe, die zum überwiegenden Teil aus albanischen Staatsangehörigen besteht, bundesweit tätig. In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt mieteten sie vermutlich über Strohleute leerstehende Hallen an und bauten diese zu Indoorplantagen um.

Sowohl in Geislingen als auch in Bitterfeld wurden mithilfe von OSB-Platten und unter massiven Bauschaum-Einsatz Räume in den Räumen erstellt, Lüftungsrohre verlegt, Kilometer an Stromkabeln gezogen und hunderte Speziallampen eingebaut. In extra dafür vorgesehenen Räumen wurden dann die Cannabispflanzen unter Einsatz spezieller Düngemittel vom Samen bis zur Erntereife gezogen. In anderen lebten und arbeiteten die „Gärtner“. „Jeder Raum hatte seinen Zweck. Die Anlage war sehr gut durchdacht“, erinnert sich der Ermittler.

Der Vorsitzende Richter fragt nach: „Solche Anlagen haben ja einen sehr hohen Stromverbrauch. Fällt das nicht auf?“ Der Polizist erklärt: „Wir haben mit dem örtlichen Stromanbieter Albwerke Rücksprache gehalten.“ Zunächst sei man da nicht misstrauisch geworden, weil in der Halle zuvor ein Produktionsbetrieb war, dessen Maschinen auch einen hohen Energiebedarf hatten. Bei genauerer Betrachtung vor Ort sei jedoch aufgefallen, dass die Plomben am Stromkasten manipuliert waren und von drei Energieleitungen nur noch eine über den Stromzähler lief.

Der „Logistiker“ brachte Lebensmittel

Ähnlich aufgebaut war eine Indoorplantage im sachsen-anhaltinischen Dessau, wie ein Dessauer Polizist im Ulmer Landgericht berichtet. Dort hatte die Polizei im Herbst des vergangenen Jahres Hinweise auf eine Halle mit Plantage bekommen. Es habe aber innerpolizeiliche Probleme mit Absprachen gegeben, sodass die Beamten erst mit zwei Tagen Verzögerung ausrückten, berichtet der Zeuge. Da haben sie nur noch eine fluchtartig verlassene Halle vorgefunden. Neben den typischen aus OSB-Platten gebauten Räumen im Raum fanden die Ermittler 2400 leere Pflanzkübel und später an sichergestellten Beweismitteln wie T-Shirts und einer Zigarettenkippe Spuren eines der beiden in Ulm Angeklagten.

Im März 2023 informierten die Dessauer Polizisten ihre Ulmer Kollegen, dass es auch in Geislingen eine solche Indoorplantage geben solle. Diese starteten ihre Ermittlungen und leiteten, wie der Ulmer Kriminalhauptkommissar erklärt eine „längerfristige Observation mit technischen Mitteln“. Dabei arbeiten sie heraus, dass die Gruppe den Cannabisanbau geradezu professionalisiert hat und streng arbeitsteilig vorgeht. So wurden die beiden „Gärtner“ von einem „Logistiker“ zunächst abgeholt und dann zur Geislinger Plantage gebracht. Die „Gärtner“ verließen das Gebäude so gut wie nie. Der „Logistiker“ versorgte sie regelmäßig mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln, die er zuvor beim Discounter gekauft hatte.

Wussten sie, dass sie zu einer Bande gehörten?

Nachdem im Mai 2023 eine nach dem gleichen Muster aufgebaute Großplantage in Goslar und ein Cannabis-Verteilerzentrum in Düsseldorf aufgeflogen waren, hatte sich das wahrscheinlich bis in den Süden herumgesprochen und der „Logistiker“ verschwand. Ein anderer Mann versorgte an seiner Statt die „Gärtner“. Als die Ulmer Polizisten schließlich die ehemalige Fertigungsanlage in Geislingen am 24. Mai durchsuchen, treffen sie auf die beiden „Gärtner“ und stellen unter anderem 1763 Cannabispflanzen und 447 Speziallampen sicher. Einige Pflanzen werden zur Untersuchung in ein Labor geschickt, der Rest vernichtet. Für die Entsorgung, erinnert sich der Ulmer Kriminalhauptkommissar, habe man einen riesigen Container benötigt. Er schätzt ihr Gewicht ohne Kübel auf etwa eine Tonne.

Vor Gericht geht es im Kern nun um die Frage, ob den „Gärtnern“ bewusst war, dass sie sich im Auftrag einer Gruppe oder Bande um die Pflanzen kümmerten. Denn dann würde ihnen bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Die Verhandlung wird am 12. Dezember fortgesetzt.