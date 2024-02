Die Kirchenbezirke im Landkreis Göppingen laden am Sonntag, 25. Februar, gemeinsam mit der Notfallnachsorge (PSNV) des DRK-Kreisverbands Göppingen zu einem Blaulichtgottesdienst in die Geislinger Stadtkirche ein.

„Wir wollen den Blick auf alle Blaulichtorganisationen richten. Sie engagieren sich sowohl haupt- als auch ehrenamtlich für die Gesellschaft und haben Respekt und Anerkennung verdient“, heißt es in der Pressemitteilung des DRK-Kreisverbands Göppingen.

Christian Striso ist so ein Ehrenamtlicher, der beim DRK-Kreisverband Göppingen vielfach Verantwortung übernimmt und sich auch in der Notfallnachsorge (PSNV) engagiert. Dass sich die Angehörigen von Feuerwehr, Polizei und den Hilfsorganisationen rund um die Uhr für die Menschen des Landkreises einbringen und dabei neuerdings nicht selten angegangen werden, auch darauf soll verwiesen, und ihnen mit diesem besonderen Gottesdienst Wertschätzung entgegengebracht werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Engagierten der Notfallnachsorge des DRK, der kirchlichen Notfallseelsorge, der Johanniter Unfallhilfe und des Landkreises Göppingen laden am 25. Februar, 9.30 Uhr, gemeinsam mit den Evangelischen Kirchenbezirken Geislingen und Göppingen sowie dem Katholischen Dekanat Göppingen-Geislingen zu einem Blaulicht-Gottesdienst in die Geislinger Stadtkirche in der Kirchgasse 1 ein. „Wir bitten alle Einsatzkräfte, in Einsatzkleidung zum Gottesdienst zu erscheinen“, so Striso Der Gottesdienst wird musikalisch vom Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr umrahmt.