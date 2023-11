Betrüger machen Beute bei Seniorin

Falsche Polizisten brachten am Sonntag eine Frau in Geislingen um ihr Erspartes. Gegen 16.15 Uhr rief der angebliche Polizist bei der 85-Jährigen in Geislingen an. Nach Angaben der Polizei erzählte der Betrüger Lügengeschichte, dass in der Nachbarschaft Einbrecher unterwegs seien. Der Unbekannte fragte nach den Wertgegenständen der Frau. Etwa zwei Stunden später kam ein Unbekannter und nahm von der Seniorin Bargeld und Schmuck entgegen. Danach machte er sich aus dem Staub. Erst später bemerkte die Frau, dass sie Betrügern aufgesessen war und informierte die richtige Polizei. Die Kriminalpolizei Göppingen, Telefon 07161/632360, hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Abholer ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, 1,85 Meter groß und stämmig. Er trug eine dunkelblaue Jacke, hatte einen Vollbart und kurze, dunkle Haare.