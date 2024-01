B10-Sanierung beginnt mit Baumfällarbeiten

Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert die B10 vom Friedhof am Ortsausgang von Geislingen an der Steige in Richtung Amstetten bis zur Abzweigung der K 1440 nach Wittingen auf einer Gesamtlänge von rund 3 Kilometern. Am Montag, 15. Januar, beginnen die Arbeiten mit Baumfällungen und Rückschnitten.

Vorgesehen sei eine Fahrbahndeckenerneuerung und die Sanierung der bestehenden Bauwerke. Die Baustrecke befindet sich im Wasserschutzgebiet, daher werden die Entwässerungseinrichtungen und die Fahrzeugrückhaltesysteme an die entsprechenden Anforderungen angepasst, teilt das Präsidium mit. Die Baumaßnahme ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Im ersten Bauabschnitte werde zudem ein Geh- und Radweg neu gebaut. Als Vorabmaßnahme wurde bereits der Bau eines Regenrückhalte und -klärbeckens umgesetzt.

Der erste Bauabschnitte beginnt Ende Februar 2024. Hier ist eine Fahrbahndeckenerneuerung, die Erneuerung der Entwässerung, die Sanierung der bestehenden Bauwerke sowie der Neubau eines Geh- und Radweges zwischen dem Friedhof in Geislingen und der Schimmelmühle vorgesehen.

Im Vorgriff auf diese Baumaßnahme sei es notwendig, in diesem Abschnitt auf der Talseite Bäume und Sträucher zu entfernen. Da aufgrund naturschutzrechtlicher Vorgaben das Fällen von Bäumen und der Rückschnitt von Gehölz nur außerhalb der Vegetationszeit zulässig sind, würden die Baumfäll- und Rückschnittarbeiten ab Montag, 15. Januar, bis voraussichtlich Mittwoch, 28. Februar 2024, tageweise ausgeführt.

Die Arbeiten erfolgen in der verkehrsarmen Zeit von 9 bis 15 Uhr, abgesichert wird währenddessen mit einer Baustellenampel im Gegenverkehr. Eine Umleitung für Autofahrerinnen und Autofahrer sei nicht notwendig. Für den Geh- und Radverkehr werde eine Umleitung zwischen dem Rorgensteig und der Schimmelmühle eingerichtet.

Der Bund investiert mit der Maßnahme rund 10 Millionen Euro in den Erhalt der Infrastruktur. Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet in einer Mitteilung alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit. Es werde weiterhin über den Verlauf der Baumaßnahmen informieren.