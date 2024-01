46-jähriger BMW-Fahrer ist ohne Führerschein unterwegs

Für einen 46-jährigen Mann ist am Sonntag in Geislingen eine Autofahrt unvermittelt zu Ende gegangen. Er war ohne Führerschein unterwegs, heißt es im Polizeibericht. Gegen 23 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Geislingen den 46-jährigen Fahrer eines BMW, der in der Stuttgarter Straße unterwegs war. Da der Mann keinen Führerschein besaß, untersagten ihm die Polizisten die Weiterfahrt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Sein Chef als Halter des BMW muss ebenfalls mit einer Anzeige wegen Zulassens einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis rechnen.