Gegen den Tabellendritten beim 1:8 ohne Chance

Eine auch in dieser Höhe erwartet klare 1:8 Niederlage gab es für die ersatzgeschwächten Herren III, in der Kreisklasse Gruppe 3 Partie, am Samstagabend gegen den Tabellendritten SF Dornstadt III in eigener Halle. Die Gäste von der Ulmer Alb versuchten gleich zu Beginn klare Verhältnisse zu schaffen und legten so schon in den Eingangsdoppeln ein sehr hohes Tempo vor. Dem TVM-Team gelang es zwar das Tempo mitzugehen, musste aber dann doch mit ansehen, wie die Gäste die Punkte einsackten. Im Doppel holten Norbert Ebinger/Jürgen Leonhardt (3:0 gegen Mary-Rose Schneider/Sofia Schneider) und Peter Schmidt/Christian Mack die 2:0 Führung für Dornstadt heraus. Die Merklinger Akteure versuchten dann in den darauffolgenden Einzeln noch einmal das Ruder herumzureißen, doch die Sportfreunde Dornstadt ließen dies mir ihrer großen Spielerfahrung nicht zu. So marschierten sie auch in den Einzeln weiter munter davon. Norbert Ebinger (3:1 gegen Moritz Beckenkamp), Peter Schmidt (3:0 gegen Mary-Rose Schneider), Jürgen Leonhardt (3:0 gegen Sofia Schneider und Christian Mack holten fast schon im Laufschritt die wichtigen Punkte zur sehr schnellen 6:0 Führung heraus. Dann aber gelang es Moritz Beckenkampf, in einer wirklich sehr sehenswerten Partie und mit einer wirklich starken spielerischen Vorstellung, Peter Schmidt, die Dornstadter Nummer eins mit 3:0 zum 1:6 Zwischenstand zu bezwingen. Nun hatte das TVM-Team noch einmal Hoffnung geschöpft, nahm seine letzten Reserven zusammen und versuchte mit allen Mitteln weitere Spiele zu gewinnen. Doch die Gäste waren einfach deutlich Spielstärker und in fast allen Belangen deutlich überlegen. Norbert Ebinger schaffte mit seinem 3:0 Erfolg über Mary-Rose Schneider die Vorentscheidung zur 7:1 Führung. Christian Mack blieb es dann schließlich nach genau eineinhalb Stunden Spielzeit vorbehalten, mit seinem 3:0 Sieg über Sofia Schneider, den auch in dieser Höhe verdienten 8:1 Erfolg für die SF Dornstadt III einzufahren. Aber auch das TVM-Team muss nicht die Köpfe hängen lassen, mehr war an diesem Spieltag einfach nicht drin. Weiter geht es schon am kommenden Donnerstag, dem 26. Oktober. Dann müssen sie, um 19.30 Uhr, beim TSV Laichingen III in der Jahnhalle antreten.

