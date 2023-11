Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Öpfingen

Das Gedenken an die Opfer von Kriegen und Gewalt stand im Mittelpunkt einer Gedenkfeier der Gemeinde Öpfingen am Sonntag, 26. November, am Kriegerdenkmal neben der Pfarrkirche. Der Anlass für die Gedenkfeier war der Volkstrauertag am vorvergangenen Sonntag.

„Der Volkstrauertag ist ein Tag des Innehaltens, ein Tag der Erinnerung und ein Tag der Trauer“, sagte Bürgermeister Andreas Braun zu Beginn der Gedenkfeier. „Leider herrscht auch im Jahr 2023 kein Frieden auf der Welt.“ Weltweit fordern Kriege und Gewalt täglich unschuldige menschliche Opfer. Mancherorts sind die Konflikte beinahe schon in Vergessenheit geraten oder nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit.

In seinen weiteren Ausführungen ging Bürgermeister Andreas Braun auch auf die aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und in der Ukraine ein. Er hat darauf verwiesen, dass der nun seit mehr als einem Jahr andauernde völkerrechtswidrige Angriffskrieg in der Ukraine auch unmittelbare Auswirkungen auf das Leben in der Gemeinde Öpfingen hinsichtlich der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen hat. „Zivilcourage ist gefragt“, so Bürgermeister Braun. „Eine friedliche Streitkultur ist wichtiger denn je. Auch in in unserem Alltag.“

Zu Ehren der Opfer und Vermissten von Kriegen und Gewalt wurde von Bürgermeister Andreas Braun und dem ersten stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde, Dominik Maier, ein Kranz am Denkmal für die Gefallenen und vermissten der beiden letzten Weltkriege niedergelegt. Das Totengebet wurde von Pfarrer Martin Danner gesprochen. Die musikalische Umrahmung der Gedenkfeier erfolgte durch den Liederkranz Öpfingen und die Musikkapelle Öpfingen.