Gastsänger für nachweihnachtliches Konzert gesucht

Nach dem Massenchor ist vor dem Konzert. Viel Lob heimsten die fünf Chöre ein, die auf Einladung des Gesangverein Frohsinn einen großen Gesamtchor mit fast 70 Sängerinnen und Sängern aufgestellt hatten. Weit über 200 Gäste waren zu diesem außergewöhnlichen Klangerlebnis auf den Schulhof des Albert-Schweitzer-Gymnasiums gekommen. Viele im Publikum bedauerten, dass der Gesamtchor nur zwei Auftritte hatte. Doch mehr hätten die fünf Chöre in der kurzen Probenzeit gar nicht stemmen können, liefen die Proben zu diesem Auftritt doch parallel zu denen für die jeweils eigenen, anstehenden Konzerte. Singen im Freien ist immer problembehaftet, doch der Massenchor hatte keine Probleme, seinen Klang bis in die Schattenplätze weitab der Bühne, wohin viele vor der heißen Sonne geflüchtet waren, zu transportieren. Nur bei den Einzelauftritten vom Gemischten Chor Frohsinn, aCHORd, sowie Pop&More waren definitiv die Zuhörer in den vorderen Reihen im Vorteil. Der Gesangverein Frohsinn bedankt sich bei Chorleiter Christian Vogt sowie den Chören Pop&More aus Laichingen, der Chorgemeinschaft Heroldstatt sowie der Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim, die mit viel Engagement zum Gelingen dieses Projekts beigetragen haben.

Nach dieser schönen Veranstaltung geht nun jeder Chor wieder seine eigenen Wege. Wir vom Gemischten Chor Frohsinn haben mit den Proben zu unserem nachweihnachtlichen Konzert begonnen und suchen dazu Gastsänger oder Choristen, die fest im Chor mitsingen möchten. Gesungen werden Lieder des zeitgenössischen Komponisten John Rutter. Die umjubelten Lieder dieses Engländers sind mittlerweile schon fast ein Muss für jeden Chor. Unser Chorleiter Christian Vogt studiert die Werke Stimme für Stimme ein, das Klavier dient dabei als wichtige Stütze. Die Lieder werden mit deutschen Texten gesungen. Der Frohsinn freut sich über jede Verstärkung, ganz besonders in den Stimmen Alt, Bass und Tenor. Das Konzert ist am 14. Januar 2024 in der Albankirche. Weitere Beiträge nachweihnachtlicher Chorliteratur steuern das Frauenensemble aCHORd und das Männerensemble des Frohsinn bei. Die Proben des Gemischten Chores sind jeden Mittwoch von 18‐19:30 Uhr, eingesungen wird eine Viertelstunde vor der Probe, im Probenraum des Frohsinn, Radstraße 8, über der Stadtbücherei.