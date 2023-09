Fünfereinschulung am ASG

Schulleiter Torben Stolze begrüßte die neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler und deren Eltern in der Aula des Neubaus zu ihrem ersten Schultag und hieß sie am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Laichingen willkommen.

Dabei überraschte er die Neuen als Schulleiter mit der Aussage, dass sein erster Schultag am ASG nur einen Tag zurückliege, schließlich habe auch er gerade am ASG angefangen. Den neuen Schülerinnen und Schülern gab er unter anderem auf den Weg, dass das Gymnasium ein Ort ist, an dem die Persönlichkeit gestärkt und Allgemeinbildung vermittelt wird. Musikalisch untermalt wurde die Feier von je einem Flötenstück und einem Gesangsbeitrag der Klasse 6a unter der Leitung von Frau Melcher.

Nach der kurzen Feier wurden die Klassen von den Klassenlehrkräften Frau Spanhel, Herrn Junker und Frau Zanker in Empfang genommen und in ihre Klassenzimmer im Altbau begleitet.