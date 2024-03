Frauen haben einen schönen Vormittag beim SSV Ehingen-Süd

Am Sonntag, den 10.03.2024, fand in der Turn- und Festhalle Kirchbierlingen das Frauenfrühstück des Turngau Ulms statt. Ausrichter in diesem Jahr war der SSV Ehingen-Süd 1974 e.V., anlässlich seines diesjährigen 50-jährigen Jubiläums. Rund 270 Frauen aus dem ganzen Alb-Donau-Kreis fanden sich pünktlich um 9.00 Uhr zum Frühstück ein. Nach der Begrüßung durch Nathalie Hubert, Vorsitzende Breitensport des SSV Ehingen-Süd und Beate Vogt-Sailer, Turnwartin für Tanz und Vorführung des Turngau Ulms, konnten sich die Frauen am reichlich bestückten Buffet bedienen, von Müsli, über Schokobrunnen und Live-Cooking mit Rührei war alles dabei. Neben tollen Gesprächen durften die Frauen einem Vortrag zum Thema „Schöne und Gesunde Füße“ zuhören. Hier durfte eine Besucherin ein Fußbad genießen. Danach hatten noch die Kindersportgruppen Ihre Tanzauftritte, welche super beim Publikum ankamen und Zugaben gefordert wurden. Die Besucherinnen waren allesamt begeistert und verließen zufrieden die Veranstaltung.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.