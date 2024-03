Es ist mittlerweile ein fester Programmpunkt im Ehinger Veranstaltungsjahr: Das Jahreskonzert des Musikvereins Frankenhofen am Palmsonntag in der Lindenhalle. In diesem Jahr feiert der Verein sein 75-jähriges Bestehen. „Ich bin stolz darauf, was wir im Laufe der Jahrzehnte aufgebaut haben“, sagt Dirigent Josef Uhl.

Seit 44 Jahren hat er die Leitung des Orchesters inne und erinnert sich noch an die Zeit in den 1980er Jahren. „Damals war das ein Häufelchen mit 18 bis 20 Musikern“, sagt er. Am Sonntagabend werden etwa 60 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne der Lindenhalle Platz nehmen.

Stücke geben einen Rückblick in die Vereinshistorie

Wer bereits einige Konzerte des Musikvereins besucht hat, könnte sich an die meisten der Stücke erinnern. Denn wie es sich für ein Jubiläumskonzert gehört, spielen die Musiker aus Frankenhofen in diesem Jahr vor allem Stücke, die sie schon mal gespielt haben. „Das ist aber zum Teil zehn oder zwölf Jahre her“, sagt Josef Uhl. Für viele der jungen Vereinsmitglieder seien es deshalb neue Stücke. „Die mussten wir schon nochmal üben.“

Blasmusik ist meine Leidenschaft. Josef Uhl

Das Durchschnittsalter liege so auch bei 24 Jahren, sagt Josef Uhl. Die Jugendarbeit sei wichtig, sagt er. Sonst würde ein Verein schnell sterben. Deshalb soll mit dem Konzert am Palmsonntag auch ein junges Publikum angesprochen werden. Schließlich würden am Montag die Osterferien beginnen. Da könnten dann auch die jüngeren etwas länger aufbleiben. „Aber um halb 10 sollte das Konzert etwa vorbei sein“, sagt Josef Uhl.

Wie das Konzertprogramm entstand

„Ich bin mit 68 der Älteste.“ Seit 1967 ist er bereits im Verein, hat dort jahrelang selbst gespielt. Auf diese langjährige Erfahrung beruft er sich auch bei der Auswahl der Stücke für das Konzert. Seine Kriterien: Es muss machbar sein, den Musikern muss es gefallen, beim Publikum soll es gut ankommen. Das treffe auf die ausgewählten Stücke zu. „Blasmusik ist meine Leidenschaft“, sagt Josef Uhl - „vor allem sinfonische Blasmusik“.

Neben der „Festmusik der Stadt Wien“ von Richard Strauss, „Hindenburg“ von Michael Geisler und „Indian Fire“ von Mario Bürki spielen die Musikerinnen und Musiker am Sonntag auch „Of Sailors and Whales“ von W. Francis McBeth und „Suite from ’Hymn of the Higlands’“ von Philip Sparke.

Die beiden letztgenannten Stücke werden sie auch bei den Wertungsspielen in diesem Jahr präsentieren. Dort nimmt der Musikverein Frankenhofen seit 2008 in der höchsten Stufe teil. „Die beiden Stücke sind natürlich die schwersten“, sagt der Dirigent. Sie hat er gleich an den Anfang des Programms gestellt - direkt nach den beiden Stücken der Jugendkapelle unter der Leitung von Alexander Lock.

Josef Uhl blickt mit Stolz auf die Vereinsgeschichte

Die schwierige Literatur sei ein Reiz, warum viele Musikerinnen und Musiker in Frankenhofen mitspielen würden. Einige würden auch von Ehingen zur Probe kommen. Andere seien zum Studium nach Stuttgart gezogen und versuchten trotzdem so oft wie möglich zu den Proben zu erscheinen. Auch in Corona-Zeiten habe der Verein keine großen Einbußen erlebt - sei es bei Leistung oder Anzahl der Musikerinnen und Musiker. „Da kann man stolz sein auf die Gruppe“, sagt Josef Uhl.

Stolz sei er auch auf das Musikerheim, das der Verein seit fast 30 Jahren in der Kamerer-Schott-Straße hat. „Das ist von der Akustik her sehr gut.“ Ganz früher habe man im Rathaus geprobt. Dort gibt es heute noch einen Proberaum, den die Musikerinnen und Musiker an Probentagen nutzen. Ein solcher habe erst am Samstag in Vorbereitung auf das Konzert am kommenden Sonntag stattgefunden. Er freue sich auf das Konzert, sagt Josef Uhl - besonders auf die ersten beiden Stücke. Aber auch auf die Zugabe. Die sei etwas ganz Besonderes.