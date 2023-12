Reihe „Musik im Advent“ lockt in die St.-Georg-Kirche in Frankenhofen

Frankenhofen

Frankenhofen / Lesedauer: 1 min

Die Konzertreihe „Musik im Advent“ bietet Konzerte an drei Terminen. (Foto: Jürgen Emmenlauer )

Mit einem Konzert in der St. -Georg-Kirche in Frankenhofen startet der Musikverein Frankenhofen unter Leitung von Josef Uhl seine Konzertreihe „Musik im Advent“ am Freitag, 15.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 09:55 Von: sz