Kandidatensuche in Frankenhofen-Tiefenhülen

Die Aufstellung der Kandidatenliste zur Ortschaftsratswahl findet am Montag, 18. März, ab 19.30 Uhr im Rathaussaal in Frankenhofen statt. Am Ehrenamt interessierte und wählbare Bürger aus Frankenhofen und Tiefenhülen ab dem 16. Lebensjahr, die ein Mandat anstreben, sind dazu eingeladen. Sechs Sitze für Frankenhofener und zwei Sitze für Tiefenhülener gilt es im Gremium zu besetzen. In der Sitzung zu Wochenbeginn fragte Ortsvorsteherin Jutta Uhl die Ratsmitglieder, wer erneut antreten wolle. Das sind sechs Ratsmitglieder und Ortsvorsteherin Uhl. Zwei werden aufhören. Bedarf besteht zudem an Wahlhelfern.

Wieder für den Ortschaftsrat kandidieren, das wollen Peter Baier, Günter Braig, Herbert Fundel, Kim Kramer, Herbert Lock und Ralf Sinsig. Hingegen wollen Harald Bronner und Andrea Ströbele nicht wieder antreten. Ob sich neben der offenen Liste noch eine Interessengruppe auf einer Liste formieren will, weiß die Ortsvorsteherin bis dato nicht. Bei der vergangenen Wahl gab es zwei Listen, dabei errang die Liste „Für die Aufgaben der Zukunft“ sechs Sitze und die „Neue Liste“ drei Sitze.

Mehrere Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind bereits gefunden. Allerdings werden weitere Personen für diese Tätigkeit, die ebenfalls mit einer Aufwandentschädigung belohnt wird, gesucht. Mindestens acht Personen sollten es sein. Ortsvorsteherin Uhl fragte bereits einige Einwohner vom Fach, Verwaltungsfachkräfte, die teils aber an ihrem Arbeitsort bereits für die Wahlauszählung eingeteilt seien. Es kam der Hinweis, es sollten Personen sein, die gerne rechnen, war beim letzten Mal doch ein Rechenfehler ausfindig zu machen, den eine Wahlhelferin dann auch fand. Eventuell wird der Tag nach der Wahl noch für Auszählarbeit benötigt, hieß es. Gewählt werden am Wahlsonntag, 9. Juni, Mitglieder für das Europaparlament, den Kreistag, Gemeinderat und Ortschaftsrat. 2019 gab es in Frankenhofen und Tiefenhülen jeweils rund 240 Wahlberechtigte.