Durch Magie wird der Geist aktiviert

Musik ist mehr als die Summe aller Töne. Wer dran glaubt, mag den metaphorischen Stein der Weisen schon fast gefunden haben. Stellen sie sich vor, sie gehen in ein Kirchlein, um sich ein Adventskonzert anzuhören und eine Stunde vom Alltag abzuschalten, doch von wegen abschalten, wie durch Magie wird ihr Geist aktiviert und auf beeindruckende Weise zum Mittun geleitet, zur Besinnung gebracht.

Sie sehen sich vor ihrem geistigen Auge auf einem historischen Pferdeschlitten sitzen und mit Glöckchengebimmel durch eine Winternacht fahren, wobei der Schnee an der Seite sprüht, vermutlich durch den Hufschlag emporgeworfen. Zumindest für einen Augenblick wirkt das echt, und das alles, weil die Kapelle die Petersburger Schlittenfahrt von Richard Eilenberg nach einem Arrangement von Yo Kitano mit solcher Hingabe spielt, dass sie ins Träumen kommen. Sie denken sich, hier muss jemand etwas ganz richtig gemacht haben, wenn es der Dirigent mit seiner rund 50 Musiker und Musikerinnen zählenden Kapelle schafft, diese Bilder in ihnen zu erzeugen.

Schon bei „Maria durch ein‘ Dornwald ging“ transportierte sich das bekannte tiefe Gefühlsgemisch aus Sehnsucht und Verzweiflung aus dem Altarraum, wo die Kapelle saß, zur Zuhörerschaft. Komponist Thiemo Kraas lässt dieses Sehnen in seiner kleinen Adventsfantasie „Mentis“ nahtlos in das Hochgefühl des Titels „Macht hoch die Tür“ übergehen, was eine großartige Kombination darstellt, die sich im Vortrag des Musikvereins Frankenhofen bewährte.

Der Zauber setzte sich noch fort, und 80 Zuhörer in der Frankenhofer Kirche St. Georg mögen dies bezeugen. „Jingle Bells“ vermochte es nach einem Arrangement von Naohiro Iwai abermals über den akkuraten Vortrag der angejazzten Komposition hinaus, Bilder und Gefühle zu erzeugen, die aus der jungen Bundesrepublik mit den amerikanischen Alliierten bekannt sind, die ihre Lebensart, ihren „Way of Life“, in Deutschland schmackhaft machten.

Der Zuhörer muss natürlich über den Empfänger im Kopf verfügen und wissen, was mit einer „Sussex mummer’s Christmas Carol“ genau gemeint ist. Wird hinterher das Internet befragt, gibt es eine eindrückliche Antwort über britische Traditionen mit verkleideten Sängern. Dieser Titel mit seiner kompositorischen Eigenart mag aber gerade der Beweis für die wohltuende und weitschweifig wirkende Programmfülle in Frankenhofen über das Bekannte hinaus wirken, zumal in Zeiten des Meinungs- und Kulturkampfes. Hier schien niemand exkludiert, sondern der einmal unbeschwerte, freie Gedanke an Petersburg und Jerusalem, an USA und Großbritannien zulässig. Mit dem Programm ehrte Dirigent Josef Uhl zudem ausgezeichnete deutsche Komponisten mehrerer Jahrhunderte und hinreißende japanische Arrangeure.

Unweigerliches Mitwippen, und das in einer schwäbischen Kirche, konnte sich zu den musikalischen fröhlichen Weihnachtsfeiertagen („A happy Winter Holiday“) nach einem Arrangement von Roland Kernen einstellen. Er brachte mit Zwischenspiel „Jingle Bell Rock“ und „Feliz Navidad“, versehen mit großem Finale, zusammen. Besondere Arrangements folgten mit Andreas Ludwig Schultes Fassung von Georg Friedrich Händels „Tochter Zion“. Mit viel Glockenspiel und ungewöhnlichen Zwischentönen brachten die Frankenhofener das Loblied auf die Davidstadt dar. Seinen offiziellen Abschluss fand der Frankenhofener Adventsmusikabend mit einem weiteren weihnachtlichen Potpourri. Arrangeur Klaus Buttenstein einte „Leise rieselt der Schnee“, „Fröhliche Weihnacht überall“, „Morgen Kinder wird’s was geben“ und „Es ist ein Ros‘ entsprungen“. Doch dem Melodienreigen der Kapelle hauchte gleich zu Beginn ein anständiges Zugposaunensolo eine sicherlich gewünschte leicht traurige Note ein, die sich durch das folgende überaus fröhlich vorgetragene „Weihnacht überall“ noch verstärken wollte. Milderung brachte die mehrfache Wiederholung von „Morgen-wird‘s-was-Geben“ und die von Klarinetten umspielte frische Rose.

Großer verdienter Applaus stellte sich ein und brachte den Zuhörern, zu denen auch Pfarrer Otto Glökler gehörte, die Zugabe „Stille Nacht“ ein, aber wiederum nicht im Original, sondern in arrangierten Anklängen.