Forum „Die Welt im Zelt“

Am vergangenen Wochenende veranstaltete die EmK-Zeltmission und die EmK-Weltmission ein Forum Mission „Die Welt im Zelt“.

Bei sonnigem Wetter, aber kalten Temperaturen startete der Tag am EmK-Mobil mit Kaffee und Brezeln. Hans-Martin Kienle, Leiter der Zeltmission, und Olav Schmidt, Leiter der Weltmission, starteten das Programm mit einem Impuls über Ehrlichkeit und Schutz. Musikalisch begleitet wurde die Einführung von Markus Schwenkschuster und Helga Högerle.

Es gab Führungen und Informationen zum Werk der Zeltmission, die auch 2 Zelte der Evangelischen Landeskirche bei sich eingelagert hat und diese nach Bedarf an gewünschte Orte transportiert. Den Spieleparcours haben Jugendliche verschiedener Evangelisch-methodistischen Kirchengemeinden vorbereitet.

Das Mittagessen wurde in der Friedenskirche der EmK eingenommen. Hier erhielten die Teilnehmer aktuelle Informationen aus der Weltmission. Live zugeschaltet wurde Hans-Jochen Layer aus Sierra Leone, der dort für die Ausbildungszentren zuständig ist. Weltmission bedeutet „ von überall nach überall“, also werden Missionare grenzüberschreitend in andere Länder oder auch nach Deutschland gesendet, um Gemeindeaufbau zu betreuen. Ziel der Weltmission ist, an strategisch günstigen Orten neue, selbstständige und selbsttragende Gemeinden zu gründen.

So kann sich Mission neu definieren und nicht mehr einseitig versuchen, den Menschen unsere Ansichten über zu stülpen.

Danke an alle, die diesen Tag mit vielen Eindrücken und Gesprächen ermöglicht haben.