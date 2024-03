Florian Notz wird Deutscher Meister in Galtür

Eigentlich hätten die Deutschen Meisterschaften in Seefeld stattfinden sollen. Da dort auch der Schnee stark weggeschmolzen war, ist dort eine Durchführung nicht mehr möglich gewesen. Im Rahmen des Nordic Cross Country Climb in Galtür haben sich die besten Langläufer, Biathleten und Nordischen Kombinierer Deutschlands, Österreichs oder die Schweiz sowie andere Nationen für den Start angemeldet. Das Rennen wurde nicht nur als österreichische sondern auch als Ersatz für die deutschen Meisterschaften gewertet.

Am Samstagmorgen standen die Langstreckenläufe auf dem Programm. Florian Notz starteten in einem sehr stark besetzten Feld in der Skating Technik und einer Wettkampfstrecke über 32,5km beim Hard Climb. Dabei mussten 675 Höhenmeter bezwungen werden. Gestartet wurde in Galtür, wo erst eine Runde durch den Ort gedreht wurde. Durch das malerische Vermuttal ist es weiter zur Bielerhöhe und dem Silvrettastausee gegangen. Oben wurde dann noch eine große Schleife gelaufen, bevor die Strecke wieder zurück nach Galtür gegangen ist.

Florian setzte sich vom Start weg an die Spitze und gab die Führung nicht mehr ab. Florian siegte in einem Starterfeld von insgesamt 233 Teilnehmer und holte sich mit einem deutlichen Vorsprung den Titel zum Deutschen Meister und der Tagesbestzeit nach 1:15,20 Minuten.

Nico Füllemann (2007) und Linn Kazmaier (2006) starteten beide über eine Distanz über 16,8km mit 350Höhenmeter. Die Strecke führte ebenfalls von Galtür ins Vermuttal. Vor der Bielerhöhe beim Baggerloch war der Wendepunkt und die Läufer des Light Climb wurden wieder nach Galtür zurückgeleitet. 164 Athleten wurden im Massenstart gleichzeitig auf die Strecke geschickt.

Nico Füllemann zeigte zum Saisonabschluss noch einmal ein starkes Rennen und kam nach 0:40,02 Minuten in diesem großen Starterfeld als hervorragender siebter ins Ziel. In seinem Jahrgang beendete er die lange Saison mit Rang 2.

Linn Kazmaier, die normalerweise bei den Para Nordic Wettkämpfen unterwegs ist, wollte einfach mal ausprobieren, wo sie bei den Langläufern steht. Dies hat Linn mit Bravour gemeistert. Linn belegte nach 0:46,02 Rang 48 im gesamten Teilnehmerfeld. Für Linn sprang dabei ein grandioser 7. Platz bei der U18w heraus. Dies bedeutete Rang 2 im Jahrgang 2006.