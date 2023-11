Flohmarkt für Weihnachtsdeko im Möbellager

Wer Weihnachtsdeko zu Flohmarktpreisen erstehen will, ist ab sofort im Möbellager in der Röntgenstraße 3 in Ehingen am richtigen Ort.

Gleichzeitig kann man sich inspirieren lassen von der Ausstellung von Einrichtungsgegenständen: Schränke, Betten, Tische, Stühle, Lampen, aber auch Bilder und aktuell die Weihnachtsdeko sind attraktiv präsentiert. Frau Trapp und Frau Pietschmann und weitere Helferinnen im Möbellager stehen mit Beratung zur Seite!

Mit dem Einkauf unterstützt man die Schülerförderung des Freundeskreises für Migranten: über 70 Kinder und Jugendliche erhalten bis zu viermal wöchentlich Nachhilfe bei ihren Hausaufgaben.

Das Möbellager ist dienstags und freitags von 15 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Ansprechpartnerin ist Beate Trapp: [email protected]; Tel.: 0157 52 47 4842.