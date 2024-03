Fledermauszählung an der Sontheimer Höhle

Letzten Sonntag fand die jährliche Praxis der Fledermauszählung in der Sontheimer Höhle statt. Bereits früh am Tag begaben sich neun fledermauskundige Herren hinab in die Kälte und das Dunkel im Bauch der Alb. Neben der absoluten Koryphäe unter den Fledermausforschern, Dr. Alfred Nagel, kamen die Experten von befreundeten Höhlenvereinen der Umgebung sowie vom Sontheimer Höhlenverein selbst. Ausgerüstet mit Schlaz, so nennt sich der Overall der Höhlenforscher, warmer Kleidung darunter, Gummistiefel, Helm mit Stirnlampen, bewaffnet mit Spektiv, Kamera mit langem Teleobjektiv und viel Spezialwissen, mit nach oben gerichteten Köpfen werden die Tiere nach Anzahl und Art zur Erfassung gesucht. Manche hängen mit dem Kopf nach unten zusammengeballt in sog. Clustern, andere haben sich einen Schlafplatz an der Höhlenwand oder in Ritzen und Spalten gesucht. Das vorläufige Zählergebnis ergab 343 Tiere, was mehr sind als im vergangenen Jahr. Die genaue Zahl ergibt erst nach Auswertung aller erstellten Fotos. Die tatsächliche Anzahl der Fledermäuse in der Sontheimer Höhle ist wesentlich höher. Es ist nicht möglich in alle engen Spalten, tiefe Klüfte und schmalen Ritzen zu schauen. An Arten wurden das große Mausohr festgestellt, das die weitaus größte Population darstellt. Weitere festgestellte und eindeutig bestimmte Arten sind Bartfledermaus, Beckstein-Langohrfledermaus und Wasserfledermaus. Zur finalen Artenbestimmung sind ebenfalls weiter Auswertungen abzuwarten.

Theoretische und praktische Arbeit verbraucht Kalorien, macht also hungrig. Mit einem Mittagessen versorgt wurden das Fledermauszählteam von den bewährten, freundlichen und fixen Rasthausteams des Höhlenvereins. Schweinebraten mit Spätzle oder Kässpätzle, jeweils mit einem bunten Salatteller, wurden schön angerichtet zur Zufriedenheit der Gäste, mit netten Worten gekonnt serviert.