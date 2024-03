Fischereiverein Ehingen beteiligt sich am Tag des Gewässers

Am Samstag den 16. März fand erneut der landesweite Tag des Gewässers „Fischereivereine räumen auf!“ statt. Ins Leben gerufen wurde dieser Tag vom Landesfischereiverband Baden-Württemberg e. V..

Unter dem Motto „Fischereivereine räumen auf!“ reinigen baden-württembergische Anglerinnen und Angler Gewässerrandstreifen oder kümmern sich um Landschaftspflege und Strukturverbesserungen am Gewässer. Auch der Bezirksfischerei-Verein Ehingen beteiligte sich an dieser landesweiten Aktion. Früh am Samstagmorgen ging es los. Trotz trüber Wettervorhersage versammelten sich einige Vereinsmitglieder des Fischereivereins Ehingen, um eine koordinierte Putzaktion an unseren Gewässern, im Umkreis Ehingen, zu starten. Zu Beginn wurden Teams eingeteilt und entsprechende Aufgaben verteilt.

So konnte in der gegebenen Zeit der größte Teil der Gewässerrandstreifen unserer Gewässer kontrolliert und gereinigt werden. Auch die Jugend unseres Vereins beteiligte sich und war mit Eifer bei der Sache. Im Zuge der Aktion wurde eine große Menge achtlos weggeworfenen Mülls eingesammelt und ordnungsgemäß entsorgt. Vielen Dank an alle Beteiligten für den Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt!