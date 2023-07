So geht Brotbacken mit viel Liebe und Handarbeit

Wenn in Feldstetten der traditionelle Marktplatzhock stattfindet, dürfen diese Spezialität nicht fehlen: Holzofenbrot, Zwiebel– und Rahmkuchen und nicht zu vergessen die Kümmichplätzle, eine Feldstetter Spezialität. Dafür werden beide Öfen des Backhauses angeheizt. Wie es dort abläuft, hat sich Redakteurin Theresa Schiffl angesehen.

Es ist Sonntagmorgen, 5 Uhr. Langsam wird es hell. Zelte, Bierbänke und Essenstände stehen noch verlassen da und erinnern an den ersten Tag des Marktplatzhocks. Eine Katze läuft über die Straße und es wirkt fast so, als würde sie nach dem Rechten sehen. Sie ist aber nicht die Einzige, die um diese Uhrzeit schon wach ist. Im Feuerwehrhaus sowie dem nahe gelegenen Backhaus sind mehrere Feldstetter am Werk: Sabrina Steinhart, Meli Gölz, Ivanka Varli und Ortsvorsteherin Elisabeth Enderle haben die Frühschicht im Backhaus.

Dafür brauchen wir erst einmal für jeden Ofen 15 Reisigbündel. Elisabeth Enderle

Wie „früher“ das Brot, Hefezöpfe, Rahm– und Zwiebelkuchen gebacken wurde, werde ich heute einmal selbst erleben und natürlich mithelfen. Der Teig für das Holzofenbrot ist bereits fertig und darf noch eine Weile gehen. Mit der riesigen Rührmaschine geht das heute natürlich um einiges einfacher, als früher, wo das auch noch alles per Hand erledigt werden musste.

„Der Lappen muss ,schreien’!“

Empfohlene Artikel Vorbereitungen für das Festwochenende Feldstetter suchen Helfer für Dorfhock und Backhaus q Feldstetten

Los geht es mit dem Befeuern der beiden Öfen. „Dafür brauchen wir erst einmal für jeden Ofen 15 Reisigbündel“, erklärt Elisabeth Enderle. Im Gespräch wird deutlich, dass auch das Interesse jüngerer Feldstetter da ist. Sabrina Steinhart sagt: „Ich finde das toll und es macht auch Spaß. Aber wenn man das nur einmal im Jahr macht, weiß man natürlich nicht mehr jeden Schritt.“ Ihre Schwester Meli Gölz antwortet: „Wir bräuchten da wirklich so eine Checkliste, wo wir alles aufschreiben.“ Die beiden erzählen, dass die Schicht am Sonntag eine der Schönsten ist und die Arbeit auch Spaß macht.

Ich finde das toll und es macht auch Spaß. Sabrina Steinhart

Die Bündel trockener Zweige werden dann reihenweise in die Öfen gelegt und mit einer Holzschaufel bis ganz nach hinten geschoben. Weil die Öfen an den Vortagen schon im Einsatz waren, strahlen sie eine ordentliche Restwärme ab. Nachdem das erledigt ist, können die Reisigbündel schon mit etwas Zeitungspapier angezündet werden. Ungefähr eine Stunde dauert es nun, bis die Zweige runtergebrannt sind. Zwischendurch muss noch einmal alles gut miteinander vermengt werden, damit alles gleichmäßig abbrennt. Ungefähr 50 Minuten später werden die Schieber für die Luftzufuhr geschlossen, damit das Feuer erstickt.

„Dann kann der Ofen sauber gemacht werden: Die Asche wird herausgekehrt und dann wird alles mit einem nassen Lappen ausgewischt“, so Elisabeth Enderle. Dabei wird auch deutlich, wie es um die Temperatur steht: „Der Lappen muss ,schreien’, also zischen. Dann stimmt die Temperatur und der Teig kann in den Ofen.“

Viel Handarbeit

Das muss möglichst schnell gehen: Drei große Schüsseln voll Teig werden nun mit nassen Händen geformt und in eine kleine Metallschale an einem langen Holzstiel gegeben. Gerade am Anfang ist das alles andere als leicht und Elisabeth Enderle gibt noch Tipps und achtet auf die passende Größe der Brotlaibe. Dennoch hat man den Dreh schnell raus. Nacheinander wandern sie in den Ofen, was gerade bei den hinteren gar nicht so einfach und ordentlich schweißtreibend ist.

Ein weiteres Sportworkout braucht man an einem solchen Tag definitiv nicht mehr. Aber es ist auch schön und macht Spaß. Am Ende stehen alle für einen Moment stolz vor der kleinen Öffnung des Ofens und sehen sich ihr Werk an: Im heißen Ofen liegen nun ungefähr 50 Brote und in den hinteren Reihen sind einige noch einmal etwas aufgegangen und werden langsam braun.

Weitere Vorbereitungen

Während das Brot nun für eine gute Stunde im Ofen braun und knusprig gebacken wird, geht es im Feuerwehrgerätehaus schon weiter mit den Vorbereitungen für die beliebten und traditionellen Kümmichplätzle. Den Teig aus Mehl, Hefe, Milch, Salz und Schmalz hat Ivanka Varli schon in dem großen Rührgerät vorbereitet und schon entsprechend portioniert. Jetzt werden sie zu kleinen Kugeln geformt, erklärt sie.

Dafür gibt es auch eine extra Maschine, die den Teig schon einmal grob portioniert und etwas rund geformt. Die perfekte Form erhalten sie jedoch per Hand. „Einige können das mit zwei Händen, aber ich nur mit einer“, sagt Ivanka Varli. Mit der Hilfe von Sabrina Steinhart und Meli Gölz sind die Teigkugeln dann im Nu fertig. Im Anschluss werden die Teigkugeln auf Backbleche gelegt und etwas platt gedrückt. Nach einer Backzeit im Ofen kommen dann noch Kümmel und Salz darauf und fertig ist die Feldstetter Spezialität.

Rund 700 Brote werden gebacken

Nun geht es zurück ins Backhaus, wo die fertig gebackenen Brote darauf warten, dass sie endlich aus dem Ofen geholt werden. In der kleinen Backstube duftet es intensiv nach dem frisch gebackenen Brot und ein kurzer Blick in den Ofen verrät, dass die Laibe so weit sind. Nacheinander werden sie herausgenommen, mit Wasser bepinselt, damit sie eine schöne glänzende Oberfläche bekommen und dann gleich im Verkaufshäuschen ins Regal gelegt.

Einige können das mit zwei Händen, aber ich nur mit einer. Ivanka Varli

So werden an diesem Hocksonntag ungefähr 700 Brote zubereitet. Und eins steht fest: Es ist zwar eine sehr schweißtreibende und anstrengende Arbeit, aber es hat Spaß gemacht und die Endergebnisse ließen sich definitiv sehen und vor allem schmecken.