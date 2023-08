Neue Exponate im Museum in Feldstetten

Das Museum in Feldstetten bietet für Daheimgebliebene am Sonntag, 13. August, von 14 bis 17 Uhr, eine Besichtigung an. Wieder seien neue Gegenstände aus alter Zeit dazugekommen, darunter zum Beispiel ein Paar Intarsienbilder von 1909, heißt es in der Pressemitteilung. Der Herold und die Dame seien meisterhaft in verschiedenfarbigen Hölzern und mit Perlmutt eingelegt: die wertvolle Spende eines Kunstfreundes.

Zu sehen sind im Museum weiterhin die Ausstellungen „Gang durchs Leben“ mit vielen alten Spielzeugen und einer kompletten Hochzeitsausstattung, „Kirche und Gemeinde“, „Schüale und Schule“ sowie „bäuerliches und bürgerliches Leben“.

Letztmals zu erkunden ist die Sonderausstellung zur umfangreichen Sammlung von Heinrich Gebhardt. Sie umfasst seltene Geräte, wie sie in alten Zeiten von Bäckern und Konditoren benutzt wurden, sowie kunstvolle Werke der Naturfotografie aus analogen Zeiten mit den hierfür verwendeten Kameras.

Das Museum öffnet an jedem zweiten Sonntag im Monat. Sonderführungen für Gruppen an anderen Terminen werden ebenfalls angeboten. Um Terminvereinbarung wird gebeten unter Telefon 07333/3634 (Erich Harscher, Vorsitzender des Heimatvereins) oder 0171/7124294 (Eberhard Schanbacher, Beauftragter für das Museum).