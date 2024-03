Langjähriger Ortsvorsteher von Feldstetten ist verstorben

Der langjährige Ortsvorsteher von Feldstetten, Hans Georg Zeifang, ist kürzlich im Alter von 78 Jahren verstorben. Der Maurermeister begann seine politische Laufbahn im Alter von 30 Jahren als er 1975 erstmals in den Ortschaftsrat Feldstetten gewählt wurde und beendete diese nach 34 Jahren im Oktober 2009, als er das Amt des Ortsvorstehers niederlegte. Seit 1989 hatten ihn die Bürger insgesamt für vier Amtszeiten in den Gemeinderat der Stadt Laichingen gewählt.

Bei der Wahl der Ortschaftsräte im Oktober 1984 hat Hans Georg Zeifang die meisten Stimmen erhalten, deshalb bestimmten die weiteren sieben gewählten Ortschaftsratsmitglieder, dass er mit den meisten Stimmen das Amt des Ortsvorstehers zu übernehmen habe. Bescheiden und doch bewusst, welche Verantwortung dieses Amt mit sich bringen würde, soll er damals klassisch schwäbisch mit den Worten „No mach es halt“ eingewilligt haben. Am Ende waren es ganze 25 Jahre, die er an der Spitze von Feldstetten stand und sich nach Kräften für seinen Geburtsort und die Menschen eingesetzt hat.

Seine Worte hatten Gewicht

In seiner Zeit als Ortsvorsteher sind mit Weitblick wichtige und wertvolle Projekte realisiert worden. Zu erwähnen ist die Erneuerung des maroden Kanalnetzes mit Bau einer Pumpleitung zur Kläranlage Laichingen, die Ausweisung von Bau- und Gewerbegebieten, die Neugestaltung des Marktplatzes mit Anlegung einer Trockenhüle einschließlich Dorfsanierung, der Anbau einer zweiten Kindergartengruppe an das Kindergartengebäude Auf dem Berg sowie der Bau einer weiteren Kindergartengruppe an die Delauhalle, die Grundsanierung der örtlichen Grundschule, der Einbau eines Archivs und einer Heimatstube in das Rathaus. Nicht vergessen werden darf die Initiative des Ortsvorstehers zur Gründung eines Jugendclubs mit Schaffung eines Jugendhauses in der Dorfmitte.

Aber auch wirtschaftlich setzte sich Zeifang für die Gemeinde ein. Eine große Herausforderung war 2005 die Schließung des Gerätedepots der Bundeswehr, damals ein wichtiger Arbeitgeber vor Ort. Hans Georg Zeifang ist es aufgrund eines privaten Netzwerks gelungen, eine Zuliefererfirma für die Autoindustrie für die Ansiedlung eines Zweigwerks zu gewinnen.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Bauleiter in einem örtlichen Maurerbetrieb hat er sich mit hohem persönlichen Einsatz seinem Heimatort gewidmet. Der frühere Laichinger Bürgermeister Friedhelm Werner sagte einmal: „Sie sind die Nummer eins in Feldstetten.“ Dies war zutreffend, Zeifangs Wort hatten auch nach seiner Amtszeit noch viel Gewicht im Ort. Seine ruhige, bescheidene, besonnene und ausgleichende Art wurde sehr geschätzt.

Er wird fehlen

Neben seinen kommunalpolitschen Aktivitäten war er auch 25 Jahre aktives Mitglied der freiwilligen Feuerwehr Feldstetten, davon fast zehn Jahre Abteilungskommandant.

Hervorzuheben ist auch sein aktives Interesse an der Feldstetter Geschichte. Er hat sich sehr eingesetzt für die Schaffung eines Archivs und den Einbau einer Heimatstube im Rathaus die mit historischen Möbeln, Hausrat und anderen Dekorationen ausgestattet wurde. Die Stube diente von Beginn an als beliebter Ort für die standesamtliche Trauung junger Feldstetter Paare. Leider konnte sein Bemühen für die Herausgabe eines Heimatbuches zwar begonnen, aber bis heute nicht abgeschlossen werden. Hans Georg Zeifang hat mit der Gründung des Heimatvereins dafür gesorgt, dass im ehemaligen Rathaus ein kleines Museum eingerichtet wurde, das einen schönen Einblick in das Leben auf dem Alb in früheren Zeiten bietet.

Er war des Ebenbild eines klassischen „Schwäbischen Schultes“ vom alten Schlag, er wird fehlen.