Im Dorfladen in Feldstetten gibt es alles an Grundnahrungsmitteln wie Essig, Öl, Mehl, Butter, Milch, Obst, Gemüse und vieles mehr. Aber hier wird nicht nur eingekauft: Ein Schwätzle mit den ehrenamtlichen Verkäufern gehört für viele Feldstetter zum Einkauf in ihrem „Lädle“ dazu und Touristen unterhalten sich ebenfalls gerne mit den Einheimischen. Derzeit werden jedoch dringend weitere ehrenamtliche Helfer gesucht.

Ich persönlich finde, dass es wichtig ist sich in der Gesellschaft einzubringen. Jürgen Stark

Persönlicher Kontakt zu Kunden

An diesem Donnerstagvormittag kümmert sich Jürgen Stark um den Dorfladen. Das 16–köpfige Team ist im Dorfladen ehrenamtlich tätig. Zu seiner Motivation sagt Jürgen Stark: „Ich persönlich finde, dass es wichtig ist, sich in der Gesellschaft einzubringen.“ Er schätzt den persönlichen Kontakt zu den Kunden und die vielen Gespräche, die man dabei führen könne.

Im Dorfladen gibt es auch viele regionale Produkte. (Foto: Foto: Theresa Schiffl )

Treffpunkt für ein Schwätzle in Feldstetten

Und gerade die gesellschaftliche und soziale Komponente sei ein sehr wichtiger Bestandteil im Konzept des Dorfladens: Hier soll man sich auch treffen, austauschen und einfach wieder mehr miteinander in Kontakt kommen. Das wurde gerade auch beim Helferfest, das jüngst als kleines Dankeschön für das große ehrenamtliche Engagement stattfand, deutlich.

Fast jeder der mehr als ein Dutzend Helfer im Team hat eine kleine Geschichte oder nette, manchmal traurige und berührende Anekdoten zu erzählen. Teilweise kommen die Helfer bei ihrer Arbeit mit Leuten aus der Ortschaft ins Gespräch, die man sonst nicht oder kaum sieht, berichtet das Dorfladen–Team.

Viele Fragen von Urlaubern

Aber auch eine Art Auskunftsstelle sei der Dorfladen und oftmals werden die Helfer zu verschiedensten Themen gefragt. Nachdem Dorfhock in Feldstetten wurde beispielsweise gefragt, ob man von dem leckeren Brot aus dem Backhaus noch etwas kaufen könne.

Einige sind überrascht, wenn wir sagen, dass wir das alles ehrenamtlich machen. Manche können sich das gar nicht vorstellen. Jürgen Stark

Ebenso viele Fragen haben natürlich Touristen, die hier Urlaub machen oder auf der Durchreise sind. Zum einen erkundigen sie sich über Touren und Sehenswürdigkeiten in der Umgebung, aber ebenso der Dorfladen an sich interessiert sie sehr. „Viele fragen, wie unser Konzept ist und erzählen, dass es bei ihnen daheim auch solche Läden gibt. Sie interessiert, was uns bei unserer Arbeit antreibt. Einige sind überrascht, wenn wir sagen, dass wir das alles ehrenamtlich machen. Manche können sich das gar nicht vorstellen“, sagt Jürgen Stark.

Philipp Geißler, der zusammen mit Wilhelm Bäumler und Kurt Pöhler, das Führungsteam bildet, erzählt beim Helferfest: „Ich lerne momentan sogar etwas ungarisch. In Feldstetten wohnt ein Herr, der aus Ungarn kommt. Wir haben uns dann mit Händen und Füßen verständigt und jetzt kenne ich sogar das ein oder andere Wort in Ungarisch.“

Ordentlich Andrang gibt es in dem kleinen Lädle immer am Dienstagabend: Dann kommen die Mädchen und Jungen der Jungschar und decken sich mit Süßigkeiten und Knabbereien ein. „Uns freut es natürlich. Die Jungs kommen meistens zweimal, die Mädchen nur einmal“, erzählt Geißler.

Ältere bleiben selbstständig

Im Dorfladen hat Jürgen Stark gut zu tun: Das Mindesthaltbarkeitsdatum muss gerade morgens beim Auffüllen der Regale kontrolliert werden, eine Bestellung von Getränken geht ein, die Kunden wollen sich noch etwas unterhalten oder haben Fragen und bezahlen wollen diese natürlich auch noch. „Unsere Aufgabe ist es, die Leute außerdem einfach etwas zu unterhalten“, sagt Stark mit einem Lächeln im Gesicht.

Wir sehen die Menschen und der Kontakt ist einfach viel persönlicher. Jürgen Stark

Gerade auch für etwas ältere Feldstetter, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, sei der Dorfladen eine ganz wichtige Anlaufstelle. Hier können sie ihre Einkäufe selbstständig erledigen, hätten ein das Einkaufserlebnis und das Schwätzle mit den Verkäufern darf ebenfalls nicht fehlen. „Wir sehen die Menschen und der Kontakt ist einfach viel persönlicher“, so Jürgen Stark.

Helfer sind mit Herzblut dabei

Die Arbeitszeiten könnten sich die Helfer flexibel einteilen und sogar schon ein paar Stunden, in denen sich jemand engagieren möchte, tragen zum Bestehen des Dorfladens bei. Wie Philipp Geißler sagt, hat jede und jeder sein Plätzchen im Feldstetter Dorfladen–Team und für alle ist der Dorfladen eine Herzenssache. Er erzählt, dass eine Helferin extra Fruchtgelee kocht, das ab einem bestimmten Einkaufswert als kleines „Dankeschön“ an Kunden gegeben wird, andere helfen immer beim Auffüllen der Regale und wieder andere springen spontan für den Dorfladen–Dienst ein.

Zwei Helferinnen kämen sogar extra aus Laichingen, um das Projekt zu unterstützen und ein Helfer kümmert sich ebenfalls ehrenamtlich um die Werbung. „Es funktioniert eben nur, wenn jemand seine Freizeit dafür opfert. Dennoch bekommt man menschlich gesehen sehr viel zurück“, sagt Stark. Wichtig sei für interessierte Helfer, dass sie gerne Kontakt zu Menschen haben, flexibel und zuverlässig sind.