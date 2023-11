Fasnetsverein Lauterach startet mit neuer App in die Saison

„Wolfsdal-Bära“ und „Schnegga raus“ schallte es in Lauterach wieder durchs vollbesetzte Sportheim. Der Fasnetsverein hielt dort seine diesjährige Generalversammlung ab. Zunftmeister Daniel Buck blickte auf eine „endlich wieder normale Fasnet“ in diesem Jahr zurück. Er freute sich über die rege Teilnahme der Schnegga und Bära bei den Umzügen und anderen Brauchtumsveranstaltungen. Sein Dank galt vor allem den Mitgliedern für die zuverlässige Erledigung der angefallenen Dienste. Das Angebot des Kleinen Laufbendels haben viele in der letzten Saison genutzt, vor allem Familien und manchen Oldies wurde so eine Teilnahme an der Fasnet ermöglicht.

Auch die Schriftführerin Carina Vollmayer und die Kassiererin Sonja Ege hatten viel Positives zu berichten. Zahlreiche Veranstaltungen wurden von einer großen Anzahl an Schnegga und Bära besucht und sie waren immer gern gesehene Gäste. Auch neben der Fasnetssaison war der Fasnetsverein aktiv. So wurden im Wolfstal und beim Osterwanderweg in Mundingen Würstchen und Getränke verkauft. Beim Frühlingsfest sorgten die BraunselBuam für musikalische Stimmung und die Mitglieder kümmerten sich um das leibliche Wohl der Gäste. Bei der Sommerhockete konnten die Mitglieder einen gemütlichen Abend genießen.

Die Kassenprüfer Jürgen Randecker und Wolfgang Beck bestätigten der Kassiererin eine gut geführte Kasse. Somit konnte Bürgermeister Bernhard Ritzler auch die einstimmige Entlastung durchführen. Der Bürgermeister betonte, wie toll und unkompliziert die Zusammenarbeit mit dem Fasnetsverein sei und lobte die engagierten jungen Leute.

Auch in diesem Jahr standen wieder Wahlen auf der Tagesordnung. Die zweite Vorständin Carmen Burger, die Kassiererin Sonja Ege und die Kassenprüfer Jürgen Randecker und Wolfgang Beck wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Mit dem Ausblick auf die neue Saison wurde auch die zukünftig genutzte Zunft-App vorgestellt. Über die App können sich die Narren zu den Veranstaltungen und Diensten anmelden. Der Zunftmeister ist froh, dass sie in der letzten Saison immer Busse organisiert bekamen. Dank dem pensionierten Busfahrer aus dem Ort ist glücklicherweise auch die nächste Saison gesichert. Auch zu den Busfahrten können sich die Narren über die App anmelden. Die Narren freuen sich jetzt schon auf die Lauteracher Hausfasnet und viele auswärtige Veranstaltungen.