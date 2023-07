Am Sonntag, 16. Juli, folgten zahlreiche Eltern mit ihren Kindern der Einladung zur Familienwanderung in Dettingen. Zusammen mit Heike Hummel, Maria Schäuble und der Gemeindereferentin Michaela Wohnhas trafen sich die Interessierten vor der Dettinger Kirche. Nach einer kleinen Begrüßung mit dem Begrüßungslied „Einfach Spitze“, ging die Wanderung an ein nahegelegenes Wegkreuz. Dort durften alle Teilnehmer erfahren, wie es sich anfühlt gut beschirmt zu sein. In der Bibel heißt es dazu, dass Gott unser Schirm sein möchte. Nach spielerischen Impulsen mit den Regenschirmen und dem bunten Fallschirm, ging es zurück zum Gemeindehaus. Dort angekommen, segnete Frau Wohnhas die Teilnehmer einzeln, paarweise oder im Familienbund unter einem großen Schirm. Anschließend endete die Wanderung bei bestem Wetter mit einem gemütlichen Grillen beim Dettinger Feuerwehrhaus.

