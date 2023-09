Der Familientag der Judo- und Karateabteilung des TSV Laichingen ist immer eines der Highlights des Jahres, so auch wieder am Sonntag, 24. September. Hierbei haben nicht nur die Eltern, Geschwisterkinder und Verwandte die Möglichkeit einen Einblick in unseren Trainingsalltag zu bekommen, sie dürfen sich auch selbst einmal dabei ausprobieren. Einzelne Fauststoß und Tritttechniken wurden beim Karate zuerst trocken geübt und anschließend mit der Pratze, dem Schlagpolster getestet. Bei den Judokas stand das Werfen und Festhalten im Boden im Mittelpunkt, hierbei ließen manche Kinder ihre Eltern erst gar nicht mehr los und zeigten, wer wohl zukünftig das Sagen zuhause hat. Gebattelt wurde im Geschicklichkeits-Parkour ebenfalls, wer schaffte es sich am schnellsten über die Hindernisse hinweg und unten hindurch zu bewegen und schlug die aktuelle Bestzeit?

Nach den vielen sportlichen Aktivitäten konnte bei der anschließenden Vorführung etwas durchgeatmet werden, diese stand ganz im Mittelpunkt der Kata, einer Bewegungsform, welche man in den meisten Kampfsportarten wiederfindet. Besonders zu erwähnen wäre hier die Kobudo Kata unseres Karatetrainers Bernd, welcher sich schon seit längerem mit dem Umgang der in den Kampfkünsten verwendeten „Waffen“ beschäftigt. Zum guten Schluss ließen alle zusammen den Nachmittag bei mitgebrachtem Fingerfood ausklingen.

Wer unseren Familientag verpasst hat, aber trotzdem gerne einmal schnuppern möchte, ist jederzeit herzlich willkommen! Gruppen und Trainingszeiten können auf unserer Homepage eingesehen werden: www.dojolaichingen.de