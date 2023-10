Fair.trauen bringt Kinder- und Senioren zusammen

Mit der Zaubershow „Hugos magische Welt“ besuchte der Verein Fair.trauen am 12. Oktober das Seniorenzentrum St. Anna in Munderkingen. Eingeladen waren Enkel sowie Urenkel der Heimbewohner.

Die Begeisterung war groß, als der kleine Kobold seine Streiche spielte. Nach 45 Minuten leuchteten nicht nur die Kinderaugen. Magische Tricks und das Vorleben von Werten wie Vertrauen, Freundschaft und Liebe waren Inhalt des Programms.

Der Gedanke, Kinder ins Seniorenheim einzuladen, kam dem Hobbyzauberer Uwe Wallberg bei einem seiner letzten Heimbesuche. Dort hatte er wahrgenommen, dass die Senioren häufiger ihre Enkel sehen wollten. Frau Lena Scheffold war von der Idee begeistert und begann unmittelbar mit der Planung und Umsetzung. Aufgrund der großartigen Resonanz sind weitere Vorstellungen geplant. Besonderer Dank gilt der Bäckerei Binder für die finanzielle Unterstützung.

Bei FAIR:TRAUEN handelt sich um einen gemeinnützigen Verein. Hier stehen Fairness, Selbstbestimmung sowie finanzielle Bildung auch für Kindern im Vordergrund.

Nächste Veranstaltung ist ein Vortrag „Das Geheimnis von Wohlstand“ am 27. November um 18.30 Uhr in der Lindenhalle in Ehingen. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per Mail an [email protected].