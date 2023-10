„Face it or lose it!“

Am Samstag, 21. Oktober, besuchte die Jugendfeuerwehr Ehingen, bestehend aus ihren fünf Jugendgruppen Stadt, Kirchen, Rißtissen, Alb und Pfarrei, dass „Face Off“ in Neu-Ulm.

Zu Beginn trafen sich alle in Ehingen am Gerätehaus der Feuerwehr, von wo es mit zwei Bussen der Firma Bayer nach Neu-Ulm ging. Dort angekommen wurden die rund 70 teilnehmenden Mitglieder dem Alter nach in sieben Zehner-Gruppen eingeteilt. Innerhalb der Gruppen traten dann jeweils fünf Spieler gegeneinander an.

Dann ging es los, die Gruppen verteilten sich auf die insgesamt 13 Räume und spielten sich nach und nach durch die Herausforderungen. In jedem Raum wurde festgelegt, wie viele Punkte das entsprechende Spiel wert war und dann später dem Punktestand der siegenden Gruppe zugeschrieben wird.

Jeder Raum forderte eine andere Fähigkeit: Teamgeist, Fingerfertigkeit, Präzision beim Werfen, Geografisches Wissen, Allgemeinbildung, Reaktionsvermögen, Gleichgewichtssinn, Einschätzen von Gewicht sowie Kraft & Schnelligkeit. So war für alle etwas dabei und es konnte die eine oder andere Stärke und Schwäche bei sich festgestellt werden.

Nach Abschluss aller Räume machten sich alle über ihr Vesper her und tauschten sich rege aus. Anschließend ging es mit den Bussen wieder zurück nach Ehingen, wo nach kurzem Aufenthalt eine Verpflegung mit Grillgut folgte und noch ein wenig getobt werden konnte.

Ein herzliches Dankeschön an Marina Peterka, welche den Ausflug organisiert hatte, sowie Johannes Reichle und Michael Missel, die für die Verpflegung gesorgt hatten.