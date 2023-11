Erstes Jahrgängertreffen 1983/84 Ehingen

Am Freitag, 20. Oktober, fand zum ersten Mal ein Jahrgängertreffen der Jahrgänge 1983/1984 statt. Aus neun ersten Klassen von Ehingen und Berg, die im Schuljahr 1990 eingeschult wurden, haben sich über 60 Personen wieder getroffen.

Ein Orga-Team aus sechs Freunden hatte die Idee auch den 40ern aus Ehingen die Möglichkeit zu geben, sich einmal jährlich aus nah und fern zu sehen und in geselliger Runde auszutauschen. So wurden fleißig über die sozialen Medien Kontakte gesucht und es folgten viele bekannte Gesichter der Einladung in die Gaststätte Wolfert. Es war ein toller Abend mit vielen lustigen Geschichten und Begegnungen, der noch bis spät in die Nacht andauerte.

Wer zum Jahrgang 1983/1984 gehört und auch gern zum nächsten Treffen kommen möchte, kann sich unter folgender Mail melden: [email protected]