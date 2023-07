Erste–Hilfe–Kurs Outdoor

Die Ortsgruppe Weilersteußlingen veranstaltete am Samstag, 29. Juli, einen Outdoor–Erstehilfe–Kurs rund um Weilersteußlingen in Zusammenarbeit mit dem Donau–Bussen–Gau und dem DRK–Kreisverband Ulm.

Zur Verlängerung der Zertifizierung für Natur– und Wanderführer ist unter anderem im Fünfjahresrythmus ein Erste–Hilfe–Kurs vorgeschrieben.

So machten sich am Samstag morgen ab der Bergemer Gemeindehalle 13 Wanderführer, Fachwarte und Mitglieder aus Ortsgruppen im Donau–Bussen–Gau entlang des HW7 auf den Weg, um an verschiedenen Stationen gestürzte Radfahrer, leblose Personen, Sonnenschäden oder Unterkühlte Personen erstzuversorgen.

Unter der Anleitung von Ausbilder Thomas Semmler wurden Knochenbrüche mit Hilfsmitteln aus der Natur, wie zum Beispiel Walkingstöcke, Jacken, T–Shirt oder Ästen stabilisiert, Zeckenbisse behandelt oder eine Herz– Lungenwiederbelebung am Dummy geübt.

Nach dem Einsetzen eines kurzen, aber starken Regenschauers, musste der Kurs leider ins Wanderheim Farrenstall verlegt werden. Einige Fallbeispiele konnten nach der Mittagspause rund ums Wanderheim durchgeführt werden.

Ein ganz herzliches Dankeschön den Notfalldarstellern unter der Leitung von Cornelia Gumper und ihrem Team, sowie dem Kursleiter Thomas Semmler, den wir mit etlichen Fragen löchern konnten. Durch Euch konnten wir nicht nur die Theorie auffrischen, sondern auch an praktischen Beispielen das Erlernte üben und festigen.